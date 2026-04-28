طاهر شریفپور در گفتوگو با خبرنگار مهر به شعار سال ۱۴۰۵ اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه اقتصادی متکی به ظرفیتهای داخلی است که در شرایط فشار و تهدیدهای خارجی کمترین آسیب را به کشور وارد کند.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی در عمل، اقتصادی درونزا و برونگرا است و محورهایی چون صادرات، حمایت از تولید داخلی، مردمی شدن اقتصاد و توسعه اقتصاد دانشبنیان را در بر میگیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برنامههای کلان این اداره کل برای سال جاری را شامل چهار محور اصلی برشمرد و ادامه داد: بهبود فضای کسبوکار و تسهیل صدور مجوزها، جذب حداکثری تبصره هجده و ارائه تسهیلات به بخش تولید، شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان و رفع موانع قانونی، و همچنین حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصاد دانشبنیان از اعم این محورها است.
وی با اشاره به اینکه آمارهای سال گذشته فرصتهای سرمایهگذاری موجود است، تصریع کرد: اما با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و نرخ ارز، نیاز به بهروزرسانی و شناسایی فرصتهای جدید داریم.
شریف پور یادآور شد: صدور مجوزها هم به صورت حضوری و هم مجازی انجام میشود و سرمایهگذاران میتوانند از طریق سایت وزارت اقتصاد یا مرکز خدمات سرمایهگذاری در روزهای دوشنبه و چهارشنبه اقدام کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان با تاکید بر آمادگی کامل این اداره کل برای پاسخگویی به سرمایهگذاران گفت: با تامین منابع لازم، فرآیند بهروزرسانی فرصتهای سرمایهگذاری و اجرای برنامههای تبصره هجده آغاز می شود.
