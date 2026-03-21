به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد در مجلس در گفتگویی، با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، این رویکرد را نشان‌دهنده نگاه راهبردی، هوشمندانه و مبتنی بر شرایط روز کشور دانست و گفت: تحقق این شعار نیازمند عزم جدی، همدلی ملی و اقدام عملی از سوی همه بخش‌های کشور است.

وی با اشاره به تقارن آغاز سال جدید با عید سعید فطر، این مناسبت را فرصتی برای تقویت روحیه همبستگی، معنویت و بازگشت به ارزش‌های اسلامی عنوان کرد و افزود: این ایام را به مردم شریف ایران اسلامی، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم سال پیش‌رو، سالی سرشار از آرامش، امنیت و گشایش برای کشور باشد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس دوازدهم با تأکید بر شرایط خاص کشور، تصریح کرد: در وضعیت کنونی که کشور با تحریم‌های ظالمانه و جنگی نابرابر مواجه است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حرکت به‌سوی اقتصاد مقاومتی هستیم؛ اقتصادی که بتواند در برابر فشارها و تکانه‌های خارجی، تاب‌آوری لازم را داشته باشد.

پاکمهر ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤلفه‌های متعددی باید به‌صورت هم‌زمان فراهم شود که در رأس آن، تأمین امنیت ملی قرار دارد چرا که بدون امنیت، امکان شکل‌گیری سرمایه‌گذاری، رشد تولید و پویایی اقتصادی وجود نخواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که همه ارکان در میدان و بطن جامعه، به‌درستی ایفای نقش کنند؛ نیروهای مسلح از جمله سپاه، ارتش و نیروی انتظامی به‌عنوان ستون‌های اصلی امنیت، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات کشور دارند و عملکرد آنان در جنگ تحمیلی، نشان‌دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

این نماینده مجلس با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت، گفت: مردم به‌عنوان پشتوانه اصلی نظام، با بصیرت و حضور آگاهانه در صحنه‌های مختلف، همواره نقشی کلیدی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان داشته‌اند و این سرمایه اجتماعی، یکی از ارکان اساسی امنیت ملی محسوب می‌شود.

پاکمهر با اشاره به پیوند میان وحدت ملی، امنیت و اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: تحقق این سه مؤلفه در کنار یکدیگر، می‌تواند کشور را در برابر چالش‌ها مقاوم کرده و مسیر پیشرفت را هموار سازد.

وی با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه‌های دفاعی و امنیتی، افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر توانسته است جایگاه خود را در منطقه ارتقا دهد و با اتکا به توان داخلی، به سطح قابل توجهی از اقتدار دست یابد.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه دیپلماسی، تصریح کرد: در صورت ورود به مذاکرات، جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه اقتدار میدانی و ظرفیت‌های داخلی، از موقعیت برتری برخوردار خواهد بود.

پاکمهر در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر، جمعی از فرماندهان، دانشمندان و حتی رهبرمان را از دست دادیم که فقدان آنان ضایعه‌ای بزرگ است، اما خون پاک این شهدا، مسیر حرکت کشور را مستحکم‌تر کرده و الهام‌بخش ادامه راه خواهد بود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس دوازدهم، تأکید کرد: تجربه نشان داده است که با وجود این فقدان‌ها، نیروهای مؤمن، متخصص و انقلابی به‌سرعت در مسیر خدمت قرار گرفته و روند پیشرفت کشور متوقف نخواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور، گفت: با تکیه بر وحدت، همدلی و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، می‌توان سال ۱۴۰۵ را به سالی موفق در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تبدیل کرد و آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم زد.