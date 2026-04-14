محمد خوشآینه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توجه راهبردی و سرمایهگذاری هدفمند در حوزه تعاون، یکی از مسیرهای اصلی تحقق شعار سال ۱۴۰۵ است و میتواند نقش مهمی در تقویت تولید، اشتغال و پویایی اقتصاد ایفا کند.
وی افزود: بخش تعاون با ساختار مردمی و انعطافپذیر خود قادر است حرکت تازهای در چرخههای اقتصادی کشور ایجاد کرده و به بهبود شرایط کسبوکار کمک کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با تشریح سیاستهای دولت در حوزه تعاون، از برنامهریزی جامع این اداره کل برای حمایت از تعاونیهای فعال، احیای تعاونیهای راکد و نیمهفعال و ایجاد تعاونیهای نوآور و دانشبنیان خبر داد.
خوشآینه همچنین آموزش و توانمندسازی تعاونگران را یکی از مهمترین مسائل موجود دانست و بر ضرورت توسعه آموزشهای تخصصی در این حوزه تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تعاونیهایی که در شرایط سخت کشور با تلاش مضاعف و خدمات شایسته همراه مردم بودند، اعلام کرد: میزان صادرات تعاونیهای خراسان شمالی در سال ۱۴۰۴ به ۲۹۷ هزار دلار رسید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی ادامه داد: از ابتدای فعالیت تعاونیها تاکنون، تعداد ۴۱ هزار و ۸۵۵ فرصت شغلی توسط شرکتهای تعاونی فعال خراسان شمالی ایجاد شده که نشاندهنده نقش مهم و اثرگذار این بخش در عرصه اشتغال و توسعه اقتصادی است.
نظر شما