به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون اندیشه جوان، سلسله نشستهای درباره علم با هدف طرح موضوعات و مسائل مربوط به علم پژوهشی در ایران به صورت ماهانه تا پایان سال تحصیلی جاری در سالن همایشهای کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

موضوعاتی چون چیستی علم، مبانی و ماهیت علم مدرن، سیر تطور دیدگاه های فلسفه علم، ابطال گرایی و اثبات گرایی، تاریخ انتقادی ورود علوم جدید به ایران، سیاستهای علمی و نهادهای سیاستگذاار از جمله موضوعاتی هستند که در این نشستها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

از پژوهشگران شرکت‌کننده در این سلسله نشستها می‌توان به دکتر داوری اردکانی، حسین سوزنچی، حمید پارسانیا، مهدی گلشنی، غلامحسین مقدم حیدری و حسین کچویان اشاره کرد.

اولین و دومین نشست از این سلسله نشست تا طی روزهای 18 آبان و سوم آذرماه در کانون اندیشه جوان برگزار شد.