نماینده بافت، رابر و ارزوئیه: منطقه«ابر» به توسعه دانش محور نیاز دارد 

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر سلیمانی، دوشنبه شب در نشست هم‌اندیشی با تعدادی از فعالان رسانه‌ای کرمان، به تشریح چالش‌ها و فرصت‌های توسعه در منطقه «ابر» پرداخت و از برنامه‌های اجرایی خود برای تحول زیرساختی در این حوزه سخن گفت.

تحول در رویکرد مدیریتی؛ از سیاست‌زدگی تا علم‌ پذیری

نماینده مردم شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دشواری‌های برنامه‌ریزی در دوره‌های بی‌ثباتی کشور، بر ضرورت تغییر پارادایم مدیریتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه منطقه ابر دارای پتانسیل‌های منحصربه‌فردی در حوزه‌های کشاورزی، معدن، گردشگری و سرمایه‌های انسانی «شامل پزشکان و کادر علمی» است، گفت: ما در مسیر گذار از سیاست‌زدگی به سمت علم‌ محوری هستیم و هدف ما بسیج کردن این سرمایه‌های انسانی و طبیعی برای توسعه پایدار منطقه است.

تکمیل شبکه جاده‌ای و حمل‌ و نقل

سلیمانی، با تأکید بر اینکه توسعه جاده‌ای، اولویت نخست اقدامات اجرایی است، اعلام کرد: تمامی پروژه‌های جاده‌ای منطقه از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و اعتبارات آن‌ها تأمین شده است.

وی با اشاره به جاده بافت-کرمان گفت: تکمیل این مسیر تا پایان دوره نمایندگی تضمین شده است؛ به‌طوری که بخش‌هایی از مسیر گیسکان تا کفنوئیه تا پایان سال جاری تحویل داده می‌شود.

سلیمانی، با تشریح وضعیت احداث جاده رابر- کرمان افزود: احداث این جاده با هزینه ۶ هزار میلیارد تومان و با مشارکت مالی ایمیدرو و وزارت راه، سال جاری آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: در راستای بهبود دسترسی، ۱۰ کیلومتر از مسیر شهرستان ارزوئیه امسال آسفالت می‌شود.

وی با اشاره به بهبود وضعیت حمل‌ونقل کارگران معدن می درآلو ، از جایگزینی خودروهای فرسوده با ۲۵ دستگاه خودروی جدید در دهه فجر یاد کرد.

۱۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه ارزوئیه

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه از امضای تفاهم‌ نامه بنیاد علوی با اعتبار ۱۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه شهرستان ارزوئیه خبر داد.

سلیمانی، همچنین در خصوص چالش‌های حوزه صنعت و آب افزود: پتروشیمی بافت با چالش اعتباری مواجه نیست، بلکه مشکل اصلی آن تأمین آب است که با صدور مجوز انتقال ۱.۵ میلیون متر مکعب آب به منطقه هنزا و طرح انتقال آب خلیج فارس، این چالش به زودی مرتفع خواهد شد.

توسعه شهری و مسکن؛ رشد بافت و رابر

درحوزه مسکن، یاسر سلیمانی، از پیشرفت‌های چشمگیر نهضت ملی مسکن در بافت خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۱۵۷۰ قطعه زمین واگذار شده و قرار است تا پایان شهریور ماه، ۲۲۰۰ قطعه زمین دیگر نیز به شهروندان واگذار می شود.

وی تأکید کرد: زیرساخت‌های شبکه آب‌رسانی (۳۵ کیلومتر) برای این قطعات در حال تکمیل است.

سلیمانی، افزود: در بحث آب شرب شهرستان رابر با اعتبار بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تصفیه خانه رابر به زودی افتتاح خواهد شد و برق رابر نیز با اعتبار ۱،۲۰۰ میلیارد تومان مستقل از بافت خواهد شد.

ورزش و سایر برنامه‌ها

نماینده مردم شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ورزش این منطقه گفت: قول مساعد گرفتیم که باشگاه مس رابر راه اندازی و در مرحله اول از ورزشکاران حرفه ای حمایت و در مباحث کشف استعداد کمک و در مراحل بعدی تیم داری حرفه ای کنیم.

وی افزود: ۱۲ چمن مصنوعی به زودی در روستاهای ابر و شهرهای بافت، رابر و ارزوئیه نصب و به بهره برداری می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی آکادمی فوتبال در بافت در سال جاری خبر داد و افزود: همگام با رشد صنایع معدنی، توسعه زیر ساخت‌های ورزشی و تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد.