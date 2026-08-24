مشکلات شهرستان جم در کارگروه صدای مردم بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیرافکن دوشنبه شب در پایان ملاقات چهره به چهره استاندار و برگزاری کارگروه صدای مردم در شهرستان جم اظهار کرد: ملاقات چهره به چهره استاندار بوشهر با حضور تعدادی از شهروندان شهرستان جم برگزار شد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مسائل معیشتی کمیته امداد و بهزیستی، مسکن روستایی، وام روستایی، صدور اسناد منازل و درمان و ...از مهم‌ترین موضوعات مطروحه توسط مردم بود که استاندار با حوصله به تک‌تک درخواست‌ها پاسخ داد و دستورات لازم را برای پیگیری موارد مطرح شده به مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط صادر کرد.

شیرافکن تصریح کرد: کارگروه صدای مردم نیز با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم برگزار و در این نشست، مشکلات آبرسانی شهرستان جم و راه‌های مواصلاتی شهرستان بویژه مسیر جم به ریز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.