کشته شدن دو نظامی ناتو در افغانستان / دستگیری دو مظنون در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، منابع خبری از کشته شدن دو نظامی متعلق به نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (ایساف) با ملیتهای انگلیسی و لهستانی در درگیریهای جنوب افغانستان خبر دادند.

یک منبع آگاه در این زمینه گفت : در حمله شبه نظامیان به یک یگان نظامی در جنوب افغانستان یک نظامی انگلیسی کشته شد. در همین حال مقامهای ایساف خبر کشته شدن یک نظامی لهستانی را در حمله ای مشابه تایید کردند.

در حالی که محل کشته شدن این نظامی اعلام نشده، یک مقام پلیس ولایت غزنه به شینهوا گفت که انفجار یک مین جاده ای در منطقه اندر در این ولایت سبب کشته شدن یک نظامی لهستانی شده است.

در خبری دیگر شینهوا از دستگیری دو مظنون انجام حمله انتحاری در شرق پاکستان خبر داد. بر این اساس افراد مذکور در شهر میانوالی واقع در ایالت پنجاب دستگیر شده اند.

یک مقام پلیس میانوالی در این رابطه گفته است نیروهای امنیتی، دو فرد مظنون را در حالی که قصد ورود به یک ایستگاه قطار در این شهر را داشتند، شناسایی و بازداشت کردند.

گفته می شود که این دو نفر از وابستگان به شبه نظامیان قبیله ای در ایالت وزیرستان بوده و قصد داشتند در منطقه ای که دستگیر شدند، عملیات تروریستی انجام دهند.



خاطرنشان می شود که پس از عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه طالبان در ایالت وزیرستان، شبه نظامیان طالبان تهدید به انجام عملیاتهای تروریستی برای انتقام این اقدام اسلام آباد کرده اند.