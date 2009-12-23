علیرضا ارشاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه صنعت سوخت رسانی دریایی به کشتی ها (بانکرینگ) در بنادر جنوبی ایران با بیان اینکه هم اکنون روزانه حدود 17 میلیون بشکه نفت خام و 18 هزار فروند کشتی در خلیج فارس تردد می کنند، گفت: این آبراه بین المللی یکی از پر رفت و آمدترین مسیرهای دریایی دنیا به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار از سال 1385 صنعت بانکرینگ (سوخت رسانی دریایی به کشتیها) در بنادر ایرانی خلیج فارس راه اندازی شد، تصریح کرد: ایران با سهمی حدود یک درصدی این تجارت را در خلیج فارس آغاز کرد که تا پایان سال گذشته سهم ایران از این بازار به حدود 14 درصد افزایش یافته است.

رئیس امور بانکرینگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به اینکه پیش بینی می کنیم سهم ایران در بازار بانکرینگ خلیج فارس تا پایان سالجاری به 20 تا 25 درصد افزایش یابد، بیان کرد: توسعه بنادر جنوب کشور، اشتغال آفرینی، ارتقا حاکمیت ایران در خلیج فارس و ارز آوری از مزیتهای راه اندازی این تجارت در خلیج فارس است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ایران با عرضه سوختی با کیفیت در مدت کوتاهی موفق شده بخش عمده ای از بازار بانکرینگ خلیج فارس را در رقابت با بندر فجیره امارات به خود اختصاص دهد، بیان کرد: در حال حاضر طرح سوخت رسانی دریایی به کشتی ها در بندرعباس ( 2نقطه)، جزیره خارگ، بندر ماهشهر، عسلویه راه اندازی شده است.

وی با اشاره به راه اندازی عملیات سوخت رسانی دریایی به کشتی ها در جزیره قشم و بندر چابهار در آینده ای نزدیک، تبیین کرد: پیش بینی می کنیم اولین محوله سوخت برای راه اندازی بانکرینگ دریایی در جزیره قشم تا هفته آینده انجام شود.

ارشاد با تاکید بر اینکه بر اساس برآوردهای انجام گرفته تا پایان سالجاری حدود سه میلیون و 300 هزار تن سوخت مایع از طریق مراکز بانکرینگ به کشتی های عبوری خلیج فارس تحویل داده شود، گفت: در 8 ماهه نخست امسال حدود 844 میلیون دلار درآمد از محل فروش سوخت به کشتی ها نصیب کشور شده است.

به گفته رئیس امور بانکرینگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تا پایان سالجاری درآمد حاصل از این تجارت به یک میلیارد و 200 میلیون دلار افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه در 4 سال اخیر درآمد ارزی حاصل از فروش سوخت در مراکز بانکرینگ تا سقف 100 درصد افزایش یافته است، اعلام کرد: در مجموع در این مدت درآمد حاصل از فروش سوخت به کشتی های عبوری در خلیج فارس از مرز دو میلیارد و 384 میلیون دلار گذشته است.