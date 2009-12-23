به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر رحیمی پس از پایان دیدار راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز با بیان این مطلب افزود: داور به اشتباه مرا از زمین اخراج کرد. او حتی برای نشان دادن کارت قرمز به من شک داشت. با این حال توانستیم با وجود اخراج من عملکرد خوبی مقابل راه آهن داشته باشیم.

وی در ادامه عملکرد تیم راه آهن در دیدار خانگی مقابل تراکتورسازی تبریز را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: تیم ما در مصاف با تراکتورسازی بیش از 40 دقیقه 10 نفره بازی کرد و با این حال پس از هفته‌ها ناکامی بالاخره به یک امتیاز رسید.

مدافع تیم فوتبال راه آهن شهرری خاطرنشان کرد: تیم ما هفته‌ها بود که به پیروزی نرسیده بود. اینکه توانستیم مقابل تراکتورسازی به یک نتیجه تساوی برسیم نشان می دهد که روند روبه رشدی را در پیش گرفته‌ایم.

رحیمی در خاتمه تصریح کرد: تعطیلات لیگ برتر بهترین فرصت برای تیم ماست که با تمرینات بیشتر ناکامی‌های اخیر را جبران کرده و از قعر جدول فاصله بگیریم.