به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن فاطمی در خطبه های این هفته نماز جمعه با بیان اینکه روسها تا قزوین پیشروی کرده بودند و ایران ناچار به پذیرش قرارداد ترکمانچای شد، افزود: در آن دوران حکومت استبدادی بود و یک نفر برای میلیونها نفر تصمیم میگرفت؛ اگر مجلس و نمایندگان ملت حضور داشتند، شاید سرنوشت دیگری رقم میخورد.
امام جمعه شهرکرد در ادامه به واقعه سوم اسفند و کودتای رضاخان اشاره کرد و آن را نمونه دیگری از دخالت بیگانه دانست و گفت: انگلیس پس از ناکامی در قرارداد ۱۹۱۹، برای حفظ منافع خود دست به کودتا زد و مشروطیتی که با هدف حاکمیت مجلس شکل گرفته بود، عملاً ناکام ماند.
فاطمی با یادآوری شهادت مبارزانی چون میرزا کوچک خان جنگلی، شیخ محمد خیابانی و مدرس، تصریح کرد: رضاخان با خشونت سیاسی ۲۰ ساله، بسیاری از مخالفان مشروطیت را حذف کرد و حتی کسانی چون سردار اسعد، داور و تیمورتاش بدون محاکمه به قتل رسیدند.
وی با اشاره به هشدارهای تاریخی دکتر مصدق درباره سلطنت رضاخان، افزود: اشتباهات فاحش آن دوره ضایعهای برای تاریخ ایران بود و آثار آن، از جمله فاصله گرفتن از فرهنگ و احکام دینی، هنوز هم مشاهده میشود.
امام جمعه شهرکرد در بخش دیگری از خطبهها به تهدیدات دشمن اشاره کرد و گفت: دشمن یک روز تهدید میکند و روز دیگر دم از مذاکره میزند، اما ملت ایران نباید هراسی به دل راه دهد؛ به فرموده رهبر معظم انقلاب، هرگونه زورگویی طرف مقابل بینتیجه خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه مذاکرات صرفاً در چارچوب عزت و حکمت انجام میشود، خاطرنشان کرد: وزیر خارجه مجری تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است و مذاکرات به صورت غیرمستقیم و مکتوب پیش میرود تا با دقت کامل انجام شود.
فاطمی در پایان با اشاره به انحطاط فرهنگی غرب گفت: فجایع اخلاقی نظیر قاچاق و آدمکشی نشانه سقوط فرهنگی غرب است؛ مسائلی که تا چند دهه پیش قبیح شمرده میشد، امروز قانونی شده و این نتیجه فاصله گرفتن از ارزشهای دینی است.
