به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنقروکلیایی، با سفارش خود و نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: تقوا تنها راه نجات انسان و جامعه است و قرآن و اهلبیت(ع) با تأکید فراوان، راه سعادت را در خویشتنداری، مراقبت درونی و عمل به اوامر و نواهی الهی معرفی کردهاند.
وی با اشاره به آیه شریفه «ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین» افزود: هدایت قرآن مخصوص متقین است و تقوا به معنای مراقبت دائمی از نفس، کنترل خواستهها و ایستادگی در برابر طغیان شهوات است؛ تقوا همان ترمز قدرتمندی است که انسان را از سقوط در پرتگاههای اخلاقی و اعتقادی حفظ میکند.
امام جمعه سنقروکلیایی با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) تصریح کرد: حضرت میفرمایند «التقوی دار حصن عزیز»؛ تقوا دژی نفوذناپذیر است و اگر انسان به آن پناه ببرد، هیچ دشمن درونی یا بیرونی قادر به نفوذ در وجود او نخواهد بود، چرا که انسانِ باتقوا زمام نفس خود را در دست میگیرد.
تقوا در متن جامعه، نه انزوا و کنارهگیری
وی با تأکید بر اینکه تقوا به معنای فاصله گرفتن از اجتماع نیست، گفت: در فرهنگ اهلبیت(ع)، مؤمن باید در دل جامعه زندگی کند و در عین حال خود را حفظ نماید؛ هنر واقعی آن است که انسان در محیطی آکنده از فساد، پاک بماند، نه اینکه برای دوری از گناه، جامعه را ترک کند.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به جایگاه ماه مبارک رمضان بیان کرد: روزه یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به تقواست و خداوند متعال هدف از روزهداری را رسیدن به تقوا معرفی کرده است؛ در این ماه، بالاترین عمل دوری از محارم الهی و مراقبت از زبان، چشم و گوش است.
ایمان به غیب؛ عامل اصلی شکست قدرتهای پوشالی
امام جمعه سنقروکلیایی در بخش دیگری از خطبهها، با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی گفت: مقام معظم رهبری با نگاهی برخاسته از قرآن و ایمان به غیب فرمودند ارتش آمریکا با وجود ادعای قدرت، ممکن است ضربهای بخورد که نتواند از جا برخیزد و این سخن ریشه عمیق قرآنی دارد.
وی افزود: قرآن کریم در هیچ مقطعی نشان نمیدهد که طاغوتها با قدرت نظامی از بین رفته باشند؛ فرعون با همه اقتدارش با آب نابود شد، نمرود با یک پشه، قوم عاد با باد، اصحاب فیل با پرندگان، قارون با فرو رفتن در زمین و احزاب با ترس و امدادهای غیبی الهی از پا درآمدند، نه با لشکرکشی نظامی.
حجتالاسلام رضایی تأکید کرد: وظیفه مؤمنان آمادهسازی توان و انجام تکلیف است، اما نتیجه نهایی را خداوند رقم میزند؛ همانگونه که در طبس دیدیم، شنها مأمور خدا شدند و نقشههای نظامی آمریکا را در هم شکستند.
آمریکا و استکبار محکوم به ذلت در برابر ایمان ملتها
وی با بیان اینکه محاسبات مادی همواره ناقص و گمراهکننده است، گفت: اگر صرفاً با حسابهای مادی به مسائل نگاه کنیم، هرگز به نتیجه نمیرسیم، اما ایمان به غیب، معادلات را تغییر میدهد؛ همانگونه که قرآن میفرماید ربا را نابود و انفاق را چند برابر میکند.
امام جمعه سنقروکلیایی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ملتها وظیفه الهی خود را انجام دهند و به وعدههای خداوند ایمان داشته باشند، به اذن الهی آمریکا، اسرائیل و تمام جبهه استکبار جهانی در برابر جبهه حق خوار و ذلیل خواهند شد و پیروزی از آنِ مؤمنان خواهد بود.
