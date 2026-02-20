به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در نماز جمعه این هفته شهرستان کاشمر اظهار کرد: قدرت متنوع است؛ هم قدرت نظامی را شامل می‌شود، در گذشته اسب‌های تربیت‌شده جنگی مصداق قدرت نظامی بود و امروز می‌تواند موشک‌های نقطه‌زن باشد. اما تعلیل آیه این است که باید به گونه‌ای قوی شوید که «ترهبون به عدو الله»؛ یعنی قدرت شما به گونه‌ای باشد که دشمن بترسد.

امام جمعه کاشمر بیان کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و نمایش اتحاد، جلوه‌ای از قدرت اجتماعی مسلمانان است و وقتی از دشمن خدا سخن می‌گوییم، منظور دشمن جبهه خلق‌الله و دشمن بشریت است.

وی با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: امروز آمریکا قشون‌کشی کرده و بزرگ‌ترین لشکرکشی تاریخ آمریکا به سمت ایران اتفاق افتاده است و در مقابل این تهدید که تمام دنیا به آن توجه می‌کند، هم مسئولان و هم مردم وظیفه دارند، دشمن بر اساس محاسبات خود اقدام می‌کند و باید بدانیم محاسبه او چیست.

طاهری افزود: دشمن گمان می‌کند مردم ایران به خاطر مشکلات اقتصادی از نظام جدا شده‌اند؛ راهپیمایی ۲۲ بهمن این محاسبه را خنثی کرد و همچنین تصور می‌کند پدافند و سیستم دفاعی ما آسیب دیده و ایران ضعیف شده است و این فرصت، غیرقابل تکرار است.

امام جمعه کاشمر هدف دشمن را تصاحب دارایی‌های ایران از نفت و معدن دانست و گفت: هدف، بلعیدن ایران است نه معامله با ایران و طرح موضوع هسته‌ای و حقوق بشر بهانه است و آن‌ها به دنبال تسلط بر منابع ایران هستند.

وی ادامه داد: برخی سناریوها بر ایجاد ترس و جنگ روانی برای گرفتن امتیاز بدون جنگ متمرکز است و سناریوی دیگر انجام عملیات محدود و متمرکز علیه برخی اهداف، اما جمهوری اسلامی مذاکرات را مدیریت کرده و بر غیرمستقیم بودن و محدود بودن آن به موضوع هسته‌ای تأکید دارد.

طاهری تأکید کرد: مردم با وجود سختی‌ها انسجام خود را نشان داده‌اند و در مناسبت‌های پیش‌رو نیز این انسجام را به نمایش خواهند گذاشت و توان دفاعی کشور نیز تقویت و ترمیم شده است.

امام جمعه کاشمر با اشاره به ضرورت تقویت پدافند غیرعامل و خدمت‌رسانی به مردم گفت: در شرایط التهاب، مسئولان باید در کنار مردم باشند و گره‌گشایی کنند و انتخابات نباید موجب غفلت از خدمت‌رسانی شود و هر دستگاهی باید با قوت به وظایف خود بپردازد.

وی با دعا برای یاری ملت ایران اظهار کرد: این ملت پای کار دین ایستاده است؛ نیروهای نظامی آماده‌اند و مردم نیز اعلام کرده‌اند که نمی‌ترسند و مسئولان باید لحظه‌به‌لحظه در کنار مردم حضور داشته باشند.