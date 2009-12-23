گوانتانامو یک جهنم واقعی بر روی زمین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک زندانی سومالیایی پس از آزاد شدن از گوانتانامو، از این زندان به عنوان شکنجه گاه نام برده و از اقدامات وحشیانه نظامیان آمریکایی علیه زندانیان خبر داد.

وی با اشاره به رفتار وحشیانه و شکنجه های نظامیان آمریکایی علیه زندانیان، این زندان را به "جنهمی روی زمین" تشبیه کرد. به گفته این زندانی که به تازگی پس از اثبات بی گناهی اش از گوانتانامو آزاد شده، هدف آمریکاییها کشتن زندانیان زیر فشار شکنجه های طاقت فرسای روحی است.

این زندانی 44 ساله که پس از بازگشت به کشورش با خبرگزاری فرانسه سخن می گفت از بیدار نگه داشتن زندانیان برای روزهای متمادی به عنوان یکی از شکنجه های نظامیان آمریکایی در زندان گوانتانامو نام برد.

وی افزود آمریکاییها برای درهم شکستن زندانیان از شیوه های دیگری مانند گرسنه نگاه داشتن، ضرب و شتم و استفاده از شوکهای الکتریکی استفاده می کنند. آنها همچنین زندانیان گوانتانامو را وادار به خوابیدن در سلولهای خالی و بدون هیچ پوششی در سرمای کشنده می کنند.

این شهروند سومالیایی تاکید کرد که هم سلولی هایش در گوانتانامو مانند خود وی بر اثر این شکنجه ها دچار نارساییهای جسمی و بیماریهای روحی شده اند.

وی در حالی از زندان گوانتانامو آزاد شده که هنوز دلیل دستگیر شدنش توسط نظامیان آمریکایی اعلام نشده است. آمریکاییها این فرد را مدت کوتاهی پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در شهر کراچی پاکستان دستگیر کرده و سپس به گوانتانامو منتقل کرده اند.