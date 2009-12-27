"توتالیتاریسم" هانا آرنت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "توتالیتاریسم" در سال 63 توسط نشر جاویدان منتشر شده بود و حال پس از سالها این بار توسط نشر ثالث تجدید چاپ شده است.البته تجدید چاپ کتاب ویرایش جدیدی است با توجه به نسخه 2008 این کتاب که در مجموعه فلسفه و علوم اجتماعی این نشر انتشارمی یابد.

این کتاب بخش سوم معروفترین کار آرنت در جامعه‌شناسی سیاسی به نام خاستگاههای توتالیتاریسم است که به علاقمندان مباحث جامعه‌شناسانه و سیاسی ارائه شده است.

هانا آرنت در1906 در شهر هانورآلمان زاده شد و در دانشگاههای ماربورگ و فریبورگ در رشته فلسفه به تحصیل پرداخت.وی شاگرد مارتین هایدگر، ادموند هوسرل و کارل پاسپرس بود و سرانجام از دانشگاه هایدلبرگ در رشته فلسفه درجه دکترا گرفت.