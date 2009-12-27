  1. هنر
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۴۸

"توتالیتاریسم" هانا آرنت منتشر شد

کتاب"توتالیتاریسم "نوشته هانا آرنت با ترجمه محسن ثلاثی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "توتالیتاریسم" در سال 63 توسط نشر جاویدان منتشر شده بود و حال پس از سالها این بار توسط نشر ثالث تجدید چاپ  شده است.البته تجدید چاپ کتاب ویرایش جدیدی است با توجه به نسخه 2008 این کتاب که در مجموعه فلسفه و علوم اجتماعی این نشر انتشارمی یابد.

این کتاب بخش سوم معروفترین کار آرنت در جامعه‌شناسی سیاسی به نام خاستگاههای توتالیتاریسم است که به علاقمندان مباحث جامعه‌شناسانه و سیاسی ارائه شده است.

هانا آرنت در1906 در شهر هانورآلمان زاده شد و در دانشگاههای ماربورگ و فریبورگ در رشته فلسفه به تحصیل پرداخت.وی شاگرد مارتین هایدگر، ادموند هوسرل و کارل پاسپرس بود و سرانجام از دانشگاه هایدلبرگ در رشته فلسفه درجه دکترا گرفت.

 

کد مطلب 1006406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه