بخش دام و طیور سمنان نیازمند حمایت؛ لزوم توسعه زنجیره تولید تا صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی در سمنان با تبریک این مناسبت به فعالان این حوزه اظهار کرد: استان سمنان با وجود جمعیت نسبتاً محدود، از ظرفیت‌ها و شاخص‌های قابل توجهی در حوزه پرورش دام و فعالیت‌های پس از تولید برخوردار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش فرآوری محصولات دامی افزود: واحدهای فرآوری و کشتارگاهی استان سمنان از واحدهای شاخص و ممتاز کشور محسوب می‌شوند و در حوزه تولید خوراک دام نیز واحدهای پیشرو در استان فعالیت دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان استفاده از پسماندها و ضایعات محصولات کشاورزی برای تولید خوراک دام را از دیگر ظرفیت‌های استان دانست و تصریح کرد: فعالیت در این حوزه نشان‌دهنده توانمندی بخش کشاورزی و دامپروری استان در استفاده بهینه از منابع و ایجاد ارزش افزوده است.

قاسمی همچنین به ظرفیت استان سمنان در تولید داروهای دامی اشاره کرد و یادآور شد: بخش قابل توجهی از نیاز کشور در این حوزه از طریق ظرفیت‌های موجود در استان تأمین می‌شود و زمینه مناسبی نیز برای صادرات محصولات مرتبط با داروهای دامی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه دامپزشکی نقش مهمی در زنجیره تولید و امنیت غذایی دارد، تصریح کرد: تأمین سلامت دام، نظارت بر بهداشت فرآورده‌های خام دامی، پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، اجرای برنامه‌های واکسیناسیون و تشخیص و درمان بیماری‌ها از مهم‌ترین وظایف مجموعه دامپزشکی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: مجموعه دامپزشکی استان با وجود گستردگی مناطق روستایی و عشایری، خدمات خود را در مناطق مختلف ارائه می‌کند و در سال‌های اخیر نیز اردوهای جهادی دامپزشکی با هدف واکسیناسیون و درمان دام در مناطق کمتر برخوردار برگزار شده است.

قاسمی هویت گذاری و پلاک گذاری دام را از دیگر اقدامات مهم در این حوزه عنوان کرد و توضیح داد: هویت گذاری دام علاوه بر آنکه یک تکلیف قانونی است، در پیشگیری از جابه‌جایی دام قاچاق و همچنین پیگیری موارد مرتبط با سرقت دام نیز نقش موثری دارد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای نظام رهگیری و ردیابی محصولات کشاورزی خاطر نشان کرد: ایجاد این نظام می‌تواند موجب شفافیت بیشتر در زنجیره تولید، تقویت نظارت و فراهم شدن زمینه مناسب‌تر برای توسعه صادرات محصولات دامی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه دامپزشکی استان، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای استفاده از ظرفیت‌های موجود، ارتقای سلامت دام و توسعه تولید و صادرات محصولات دامی تأکید کرد.