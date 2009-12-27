عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در 2009/ هفتمین بازی با اعراب در روزهای پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ایران فردا در اولین بازی خود در تورنمنت چهارجانبه قطر به مصاف میزبان رقابت‌ها می رود. ایران و قطر تاکنون 13 بار باهم روبرو شده‌اند که در این دیدارها ایران 10 پیروزی به دست آورده و تنها 2 بار متحمل شکست شده است. تقابل تیم‌های ایران و قطر یکبار هم با نتیجه تساوی به اتمام رسیده است.

* در 13 دیدار گذشته تیم ملی ایران 25 بار دروازه تیم ملی قطر را گشوده و تنها 9 گل دریافت کرده است.

* بهترین پیروزی ملی پوشان فوتبال ایران مقابل قطر برمی گردد به مسابقات غرب آسیا در سال گذشته که موفق شدند شکست 6 بریک را به این تیم تحمیل کنند. از سوی دیگر تیم قطر بهترین پیروزی خود مقابل تیم ایران را در مرحله مقدماتی جام جهانی 1998 به دست آورده است. این تیم در آن بازی موفق شد شکست 2 برصفر را به شاگردان محمد مایلی کهن تحمیل کند.

* آخرین دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر سال گذشته برگزار شد که طی آن تیم ملی فوتبال کشورمان با یک گل بر این تیم فائق آمد.

* علی دایی با به ثمر رساندن چهار گل بهترین گلزن ایران در 13 دیدار گذشته تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل قطر بوده است.

* تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر تاکنون 9 بار در دوحه به مصاف هم رفته‌اند که طی آن 6 پیروزی برای ایران و 2 پیروزی برای قطر به دست آمده است. یکبار هم دیدار دو تیم در سال 1386 که در دوحه برگزار شد با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

* تیم ملی ایران تاکنون 20 بار در دوحه قطر به میدان رفته است و اگرچه فوتبال دوستان ایرانی از دیدارهای تیم ملی در این کشور خاطرات خوبی ندارند، اما تعداد بردهای ایران در این شهر بیشتر از باخت‌هایش بوده است.

تیم ملی فوتبال ایران اولین بار در اسفند 1365 بود که در دوحه قطر به میدان رفت. بازی رفت و برگشت ایران مقابل کویت در مرحله مقدماتی المپیک 1988 در این شهر برگزار شد. جام ملت‌های آسیا 1988 و مسابقات مقدماتی جام جهانی 1994 مهمترین مسابقاتی بوده است که در دوحه انجام شده و ایران در آن بازی‌ها به میدان رفته است.

در 20 بازی گذشته تیم ملی فوتبال ایران در دوحه 9 برد و 3 تساوی و هشت باخت نصیب این تیم شده است. آخرین بار نیز در سال گذشته بود که ایران در یک بازی دوستانه در دوحه به میدان رفت و با نتیجه یک برصفر تیم ملی قطر را شکست داد.

* دوحه پس از کویت و بانکوک، سومین شهری است که تیم ملی ایران بیشترین بازی را در آن شهر برگزار کرده است.

* تیم ملی فوتبال ایران تا به امروز 19 دیدار در سالجاری میلادی انجام داده است که طی آن به هشت پیروزی رسیده، هفت با نتیجه تساوی زمین را ترک کرده و چهار بار هم متحمل شکست شده است. دیدارهای ملی ایران در سال 2009 با دیدار دوستانه مقابل چین آغاز شد که تیم کشورمان حریف خود را با شکست 3 بریک حریف خود را از تهران بدرقه کرد.

10 دیدار تیم ملی فوتبال ایران در دیدارهای امسال دوستانه بوده و 9 بازی دیگر نیز در چارچوب مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا بوده است. تیم ملی به جز دیدار مقابل قطر یک بازی دیگر در سال 2009 مقابل مالی انجام خواهد داد و پرونده دیدارهای این تیم در سال‌جاری میلادی با 21 دیدار بسته خواهد شد.

دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در سال 2009 بدین ترتیب بوده است:

ایران 3 - چین یک (دوستانه)

ایران 6 - سنگاپور صفر (مقدماتی جام ملت‌های 2011 آسیا)

تایلند صفر- ایران صفر(مقدماتی جام ملت‌های 2011 آسیا)

ایران یک - کره جنوبی یک (مقدماتی جام جهانی 2010)

ایران یک - کنیا صفر (دوستانه)

کویت صفر - ایران یک (دوستانه)

ایران یک - عربستان 2 (مقدماتی جام جهانی 2010)

ایران یک - سنگال یک (دوستانه)

چین یک - ایران صفر (دوستانه)

کره شمالی صفر- ایران صفر (مقدماتی جام جهانی 2010)

ایران یک - امارات صفر (مقدماتی جام جهانی 2010)

کره جنوبی یک - ایران یک (مقدماتی جام جهانی 2010)

بوسنی و هرزگوین 2 - ایران 3 (دوستانه)

بحرین 4 - ایران 2 (دوستانه)

ازبکستان صفر - صفر ایران (دوستانه)

ایران یک - ایسلند صفر (دوستانه)

ایران یک - اردن صفر (مقدماتی جام ملت‌های 2011 آسیا)

ایران یک - مقدونیه یک (دوستانه)

اردن صفر - ایران یک (مقدماتی جام ملت‌های 2011 آسیا)

* تیم ملی ایران در اولین بازی خود در تورنمنت چهارجانبه قطر فردا (دوشنبه) در دوحه به مصاف میزبان رقابت‌ها می رود. مربیگری تیم ملی قطر برعهده برونو متسو است که در دیدارهای اخیر نتایج خوبی با این تیم گرفته است.

برونو متسو فرانسوی در بازی فردا برای ششمین بار جدال با تیم ملی ایران را تجربه خواهد کرد. این مربی اولین بار در سال 85 با تیم ملی امارات در تهران طی یک بازی دوستانه با نتیجه یک برصفر شکست خورد. در همان سال و طی یک بازی دوستانه در ابوظبی، یک شکست 2 بر صفر در کارنامه متسو ثبت شد.

در مسابقات مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2010 نیز ایران در تهران با امارات به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد و در العین شکست یک بر صفر را به این تیم تحمیل کرد. آخرین رویارویی متسو با تیم ملی ایران در سال گذشته بود که ملی پوشان فوتبال کشورمان طی یک بازی دوستانه در دوحه با یک گل بر تیم ملی قطر فائق آمدند.