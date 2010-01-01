سهم وزارت بهداشت از کسری بودجه دولت نامشخص است

دکتر حسن امین لو با اشاره به اصلاحیه کسری بودجه کل کشور که از سوی دولت به مجلس آورده شده است، به خبرنگار مهر گفت: وزارت بهداشت 1900 میلیارد تومانی کسری دارد که 400 تا 500 میلیارد آن از طریق بیمه ها تامین می شود.

بیمارستانهای تحت نظارت دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جمله بخشهایی از وزارت بهداشت هستند که همواره در ماههای پایانی سال برای تامین هزینه ها خود با مشکل مواجه می شوند.

مشاور وزیر در امور برنامه و بودجه وزارت بهداشت در خصوص سهم این وزارتخانه از اصلاحیه کسری بودجه دولت گفت: ما از دولت درخواست کرده ایم که 1500 میلیارد تومان مابقی از کسری بودجه این وزارتخانه را تامین کند.

روند تخصیص اعتبارات در حوزه سلامت کشور همواره با فراز و نشیب زیادی همراه بوده است و در سالیان اخیر هیچگاه بودجه کافی برای تامین هزینه های سلامت از سوی دولت تخصیص داده نشده و در نتیجه وزارت بهداشت با مشکلات عدیده ای در پایان هر سال مواجه می شود.

امین لو با عنوان این مطلب که سهم دستگاهها از اصلاحیه بودجه دولت مشخص نیست، افزود: بعد از اینکه اصلاحیه در مجلس تصویب شد، سهم دستگاهها از کسری توسط دولت تعیین می شود.