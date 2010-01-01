طالبان مسئولیت حمله به مقر سیا در افغانستان را به عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شبه نظامیان طالبان مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه سیا در شرق افغانستان را که به کشته شدن 8 آمریکایی از جمله 7 کارمند سیا انجامید، بعهده گرفت.

رسانه های آمریکایی روز گذشته با انتشار خبر این حمله از آن بعنوان خونین ترین عملیات علیه سازمان اطلاعات این کشور از زمان اشغال افغانستان یاد کردند.

"ذبیح الله" مجاهد" سخنگوی طالبان با اعلام این مطلب گفت که یکی از افراد این گروه شبه نظامی با پوشیدن لباس سربازان افغان این عملیات انتحاری را در ولایت خوست در نزدیکی مرز پاکستان انجام داده است.

همچنین در این حمله شماری از نیروهای آمریکایی از جمله 6 کارمند سیا مجروح شده اند. بر اساس این گزارش پایگاه مذکور مسئول عملیات شناسایی و حمله به مواضع طالبان در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان بوده است.

در همین حال "باراک اوباما" در پیامی کشته شدگان سیا در این عملیات را "آمریکاییهای شجاع" و میهن پرستانی نامید که جان خود را در راه حفاظت از هموطنانشان از دست داده اند.

این در حالی است که روز گذشته یکی از روزهای خونین برای نیروهای غربی مستفر در افغانستان بوده است. بطوری که در انفجار دیگری در جنوب این کشور چهار نظامی کانادایی و یک روزنامه نگار غربی کشته شده اند.