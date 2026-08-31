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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

مردم استان تهران با حضور در میادین، تجاوزات آمریکا را محکوم می‌کنند

مردم استان تهران با حضور در میادین، تجاوزات آمریکا را محکوم می‌کنند

ورامین- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران گفت: مردم استان تهران در تجمعات امشب ضمن تقدیر از نیروهای مسلح، تجاوزات آمریکا را محکوم خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تجاوز رژیم جنایتکار آمریکا در شب گذشته و شهادت تعدادی از رزمندگان اسلام و با تقدیر از پاسخ قاطع، سریع و به موقع رزمندگان اسلام گفت: پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به تجاوز رژیم مستکبر آمریکا نشان داد که نظام اسلامی با قدرت از کشور و منافع ملت ایران دفاع می کند و در این رابطه هیچگونه تسامح و تعلل نخواهد داشت و نیروهای مسلح و مردم در خیابان‌ها و میادین هرگز در مقابله با نظام سلطه کوتاه نخواهد آمد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران افزود: مردم عزیز و انقلابی استان تهران امشب با تجمعات باشکوه خود در میادین و خیابان‌ها مراتب سپاس و تقدیر خود را از نیروهای مسلح ابراز داشته و با تاکید بر ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل، با سر دادن شعارهای کوبنده جنایات آمریکا و رژیم کودک کش اسرائیل را محکوم خواهند کرد.

وی با تقدیر از اصحاب رسانه از رسانه ها و فعالان فضای مجازی درخواست کرد فریادهای کوبنده مردم به خوبی منعکس گردد.

کد مطلب 6933215

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