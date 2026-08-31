به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تجاوز رژیم جنایتکار آمریکا در شب گذشته و شهادت تعدادی از رزمندگان اسلام و با تقدیر از پاسخ قاطع، سریع و به موقع رزمندگان اسلام گفت: پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به تجاوز رژیم مستکبر آمریکا نشان داد که نظام اسلامی با قدرت از کشور و منافع ملت ایران دفاع می کند و در این رابطه هیچگونه تسامح و تعلل نخواهد داشت و نیروهای مسلح و مردم در خیابان‌ها و میادین هرگز در مقابله با نظام سلطه کوتاه نخواهد آمد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران افزود: مردم عزیز و انقلابی استان تهران امشب با تجمعات باشکوه خود در میادین و خیابان‌ها مراتب سپاس و تقدیر خود را از نیروهای مسلح ابراز داشته و با تاکید بر ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل، با سر دادن شعارهای کوبنده جنایات آمریکا و رژیم کودک کش اسرائیل را محکوم خواهند کرد.

وی با تقدیر از اصحاب رسانه از رسانه ها و فعالان فضای مجازی درخواست کرد فریادهای کوبنده مردم به خوبی منعکس گردد.