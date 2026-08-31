به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی گفت: برداشت انواع خرما از نخلستان‌های استان فارس به عنوان قطب نخست تولید این محصول در کشور آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۴۵۰ هزار تن خرما از سطح ۴۹ هزار هکتار از باغ‌های استان برداشت شود.

برداشت خرما تا اواخر آبان ادامه دارد

وی افزود: فرآیند برداشت خرما با ارقام زودرس همچون رطب کبکاب از اوایل شهریورماه آغاز شده و در ادامه با ارقام میان‌رس نظیر خاصویی و ارقام دیررس از جمله شاهانی، پیارم و مجول تا اواخر آبان‌ماه ادامه می‌یابد.

تولید خرما در ۲۲ شهرستان فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: این میزان تولید با بهره‌مندی از تنوع ارقام مختلف خرما از جمله کبکاب، شاهانی، زاهدی، گنتار، خنیزی، مجول، پیارم، شهابی، مضافتی، برحی، هلیله، سرخو، لشت و فرکان در ۲۲ شهرستان استان تولید می‌شود.

بهجت حقیقی گفت: در میان این شهرستان‌ها، قیروکارزین، کازرون، جهرم و فراشبند به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، بالاترین میانگین تولید خرما را به خود اختصاص داده‌اند.

خرمای فارس در مسیر توسعه صادرات

وی بیان کرد: جایگاه استان فارس در تولید ارقام پرمحصولی مانند کبکاب، زاهدی و شاهانی، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ارزآوری و صادرات ایجاد کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس خاطرنشان کرد: این سازمان با ارائه مشاوره‌های فنی، اجرای پروژه‌های کلان، حمایت از توسعه نهال‌های ریزازدیادی، احداث باغ‌های مادری و ترویج ارقام تجاری و صادراتی، بستر مناسبی برای پایداری تولید این محصول استراتژیک فراهم کرده است.