به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست امروز دوشنبه ۹ شهریورماه کمیسیون ماده ۵، عملکرد مدیریت شهری در بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه، روند اعطای تراکمهای تشویقی و راهکارهای جدید جبران خسارت شهروندان و ابنیه شهری مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مسعود نصرتی معاون وزیر کشور، هاشم امینی معاون وزیر نیرو، علی دارابی معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وحید قربانی مدیرکل دفتر فنی و برنامهریزی وزارت کشور، شهبازی نماینده دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری کشور و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد.
زاکانی: شهرداری برای حل مشکلات روی زمینمانده مردم وارد میدان شد
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با تشریح روند شکلگیری سازوکار استفاده از ظرفیت شهرها برای بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ، اظهار کرد: طبق قاعده، بنیاد مسکن متولی این امر بود، اما به دلیل کسری اعتبارات کشور و در پی برگزاری جلسات متعدد با حضور رئیسجمهور و اعضای دولت، استفاده از ظرفیت کلانشهرها و شهرها برای جلوگیری از توقف روند بازسازی به تصویب رسید.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت اولیه بازسازی بر عهده شهرداری نبود، افزود: ضرورت ایجاب کرد مدیریت شهری وارد صحنه شود و حتی در حوزه اسکان موقت آسیبدیدگان، تأمین هتلها و رسیدگی به خانوادههای متأثر از حملات، با تمام توان پای کار آمد؛ بهگونهای که هزاران خانواده و افراد متعددی تحت پوشش خدمات شهرداری قرار گرفتند.
شهردار تهران با اشاره به استمرار شرایط جنگی و ضرورت بازنگری در مدلهای تأمین مالی کشور تصریح کرد: باید از اتکای صرف به نفت و مالیات عبور کنیم. ظرفیت قابلتوجهی در حوزه زمین و اراضی حریم با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که میتوان با اهرمسازی مناسب، اعتبارات قابلتوجهی برای بازسازی ابنیه آسیبدیده و میراث ملی ایجاد کرد، بدون آنکه بار مضاعفی بر دوش مردم یا شهرداریها گذاشته شود.
معاون وزیر کشور: شهرداری تهران در پاکسازی آثار جنگ جهاد کرد
مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور، با قدردانی از اقدامات شهرداری تهران گفت: نماد این جنگ، خرابیهای شهری بود و حدود ۴۱۰ نقطه از تأسیسات کشور آسیب دید، اما شهرداری تهران با اقدامی جهادی اجازه نداد چهره شهر مخدوش بماند و نارضایتی در سطح شهر شکل بگیرد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در تأمین مالی و ناکافی بودن حمایتهای انجامشده افزود: تعهداتی بر عهده دولت است که به دلیل کمبود منابع هنوز محقق نشده است؛ از جمله کمکهای بلاعوض و تأمین لوازم منزل که ارقام فعلی مانند ۴۵۰ میلیون تومان با خسارتهای میلیاردی شهروندان تناسب ندارد.
معاون وزیر کشور تأکید کرد: در اعطای امتیازات و بازسازی نباید مکث کنیم، چراکه غفلت از رسیدگی سریع به آسیبدیدگان میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد.
عملکرد سریع شهرداری مانع سوءاستفاده دشمن شد
وحید قربانی، مدیرکل دفتر فنی و برنامهریزی وزارت کشور، نیز با تأکید بر اهمیت آثار روانی اجرای پروژههای شهری اظهار کرد: آغاز مجدد فعالیت کارگاههای ساختمانی و بازسازی نقاط آسیبدیده، روحیه اجتماعی را بهشدت ارتقا میدهد.
وی افزود: عملکرد سریع شهرداری تهران مانع از سوءاستفاده دشمن و ایجاد خوراک تبلیغاتی از خرابیهای ایجادشده شد.
قربانی خاطرنشان کرد: اختیارات کمیسیون ماده ۵ و مصوبات مربوط به آن، بستر قانونی لازم برای مدیریت درآمد و هزینه در چارچوب بودجه شهر را فراهم کرده است و اکنون نیز پیشنهاد میشود برای ساختمانهای دولتی آسیبدیده از جنگ، سازوکار مشخصی تعریف شود تا چهره بصری محلات پایتخت از وضعیت نامناسب خارج شود.
معاون وزیر نیرو: روشهای تأمین مالی باید متنوع شود
هاشم امینی، معاون وزیر نیرو، با اشاره به ضرورت تطبیق مصوبات با ابعاد خسارتها گفت: زمانی که ابعاد پروژه از ۱۰۰ پلاک به یکهزار پلاک افزایش پیدا میکند، تاکتیک برخورد نیز باید تغییر کند و نمیتوان صرفاً با یک روش تراکمی پیش رفت.
وی افزود: تهران ظرفیت نامحدودی ندارد و باید به سمت اراضی مولدسازی و تزریق نقدینگی از منابع دولتی حرکت کنیم.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: تا زمانی که مصوبات مولدسازی و تزریق ۳۰ همت منابع دولتی عملیاتی نشود، دست شهرداری برای استفاده از سایر ابزارها بسته خواهد بود؛ بنابراین شورایعالی باید مجموعهای از روشهای متنوع تأمین مالی متناسب با شرایط جدید را در اختیار مدیریت شهری قرار دهد.
مدل بازسازی خانههای آسیبدیده تهران قابل تعمیم است
شهبازی، نماینده دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری کشور، نیز با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در دوران جنگ و پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اظهار کرد: مدلی که در پایتخت برای بازسازی خانههای آسیبدیده ناشی از جنگ به کار گرفته شد، میتواند به سایر شهرها نیز تسری پیدا کند.
وی افزود: این تجربه میتواند به عنوان الگویی برای تسریع روند بازسازی و جبران خسارتهای واردشده به شهروندان در شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
شهبازی بر تداوم این روند تأکید کرد و اقدامات انجامشده در تهران را تجربهای قابل استفاده برای مدیریت شرایط مشابه در دیگر شهرها دانست.
دارابی: در جنگ اقتصادی باید دست شهرداری را گرفت
علی دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نیز در بخش پایانی نشست با تقدیر از روحیه مسئولیتپذیری شهردار تهران گفت: در شرایطی که ۱۴۹ بنای تاریخی آسیب دیده و اعتبارات دولتی به دلیل اولویتهای معیشتی و امنیت غذایی محدود است، شهرداری تهران جانانه پای کار ایستاده است.
وی تأکید کرد: نباید با مهار کردن یا مانعتراشی اداری، نیروهای اجرایی را دلسرد کرد. شهرداری تهران در خط مقدم خدمترسانی به مردم آسیبدیده قرار دارد و همه دستگاهها و نهادهای نظارتی باید با تسهیلگری، مسیر جبران خسارتها و بازسازی پایتخت را هموار کنند.
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