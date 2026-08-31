به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵، مانور مداخله در بحرانهای اجتماعی با حضور نمایندگان و نیروهای سازمان آتشنشانی، نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی در مرکز استان لرستان برگزار شد.
این مانور با هدف افزایش آمادگی نیروهای دستگاههای مرتبط برای مواجهه با بحرانهای اجتماعی و تقویت هماهنگی میان مجموعههای امدادی، انتظامی و خدمات اجتماعی اجرا شد.
ارتقای آمادگی نیروهای امدادی و اجتماعی
برگزاری این مانور، فرصتی برای تمرین نحوه مداخله و واکنش نیروهای شاغل در حوزههای اورژانس اجتماعی، آتشنشانی، نیروی انتظامی و مرکز فوریتهای پزشکی در شرایط بحرانی بود.
در جریان این برنامه، بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مسئول در زمان بروز بحرانهای اجتماعی تأکید شد تا روند مداخله، امدادرسانی و ارائه خدمات به افراد آسیبدیده با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
تأکید بر افزایش آگاهی عمومی
این مانور همچنین با هدف آگاهیبخشی به عموم جامعه نسبت به بحرانهای اجتماعی و تقویت دانش عمومی در زمینه مسائل و مشکلات اجتماعی برگزار شد.
برگزارکنندگان این برنامه بر اهمیت آموزش عمومی، افزایش آمادگی شهروندان و ارتقای توانمندی نیروهای تخصصی برای مدیریت شرایط بحرانی تأکید کردند.
همچنین تقویت همکاری بین سازمانهای مرتبط و ایجاد آمادگی عملیاتی برای مواجهه با موقعیتهای بحرانی از دیگر اهداف برگزاری این مانور عنوان شد.
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