به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سرمایه انسانی زمانی به مزیت رقابتی سازمان تبدیل میشود که دانش و مهارت کارکنان همزمان با تغییرات بازار رشد کند. ابزارهای کاری بهسرعت بهروزرسانی میشوند، روشهای مدیریتی تغییر میکنند و مهارتهایی که تا چند سال پیش تخصصی بودند، امروز به نیاز روزمره بسیاری از موقعیتهای شغلی تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، استخدام نیروی تازه برای پاسخ به هر نیاز جدید، همیشه سریع یا مقرونبهصرفه نیست. آموزش سازمانی به مجموعهها کمک میکند دانش موجود را توسعه دهند، فاصله مهارتی نیروها را کاهش دهند و کارکنان را برای مسئولیتهای آینده آماده کنند. البته برنامه آموزشی اثربخش به خرید چند دوره یا برگزاری یک کارگاه محدود نمیشود. مدیر منابع انسانی باید نیازهای واقعی را شناسایی کند، محتوای متناسب در اختیار گروههای مختلف قرار دهد، مشارکت افراد را بسنجد و نتیجه یادگیری را با اهداف شغلی پیوند بزند. یک بستر یکپارچه میتواند این فرایند را منظمتر و قابل سنجش کند. برای آشنایی با امکانات پنل آموزش سازمانی فرادرس و ثبت درخواست مشاوره، به صفحه زیر مراجعه کنید:
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آموزش سازمانی چه تفاوتی با آموزش پراکنده کارکنان دارد؟
در مدل پراکنده، هر واحد یا کارمند بر اساس نیاز لحظهای خود دورهای انتخاب میکند. این انتخاب ممکن است مفید باشد، اما سازمان تصویر منسجمی از نیازها، مسیر یادگیری، هزینهها و میزان پیشرفت افراد ندارد. در آموزش سازمانی، دورهها بر اساس برنامهای مشخص ارائه میشوند و معلوم است هر گروه شغلی به چه مهارتهایی نیاز دارد، آموزشها با چه اولویتی ارائه میشوند و پیشرفت کارکنان چگونه بررسی خواهد شد. برای مثال، کارشناسان فروش ممکن است به مذاکره، فن بیان، مدیریت ارتباط با مشتری و تحلیل دادههای فروش نیاز داشته باشند؛ در حالی که تیم فنی باید مهارت خود را در برنامهنویسی، شبکه، امنیت یا هوش مصنوعی ارتقا دهد. مدیران نیز به آموزشهایی در زمینه رهبری، تصمیمگیری و مدیریت پروژه نیاز دارند. برنامه منسجم این تفاوتها را میبیند و برای همه کارکنان نسخه یکسان تجویز نمیکند.
چرا توسعه مهارت کارکنان یک سرمایهگذاری است؟
آموزش زمانی ارزشآفرین است که به حل مسئلهای واقعی کمک کند. یادگیری بهتر ابزارهای کاری میتواند زمان انجام فعالیتها را کاهش دهد؛ تقویت دانش تخصصی، کیفیت خروجی را افزایش دهد و آموزش مهارتهای نرم، همکاری اعضای تیم را بهتر کند. همچنین وقتی کارکنان احساس کنند سازمان برای رشد حرفهای آنها برنامه دارد، تجربه شغلی مثبتتری خواهند داشت. بنابراین آموزش صرفاً هزینه مصرفی نیست و میتواند به افزایش بهرهوری، کاهش خطا و حفظ نیروهای توانمند کمک کند.
چالشهای رایج مدیران منابع انسانی در اجرای آموزش
تنوع نیازها یکی از نخستین چالشهاست؛ حتی در یک واحد، سطح دانش افراد میتواند متفاوت باشد. دوره حضوری در زمان ثابت نیز همیشه با برنامه کاری کارکنان هماهنگ نیست. محدودیت جغرافیایی در سازمانهای چندشعبهای، هزینه تکرار کلاسها، دشواری دسترسی به مدرس مناسب و نبود گزارش منظم از وضعیت یادگیری، اجرای آموزش را پیچیدهتر میکند. راهکار مناسب باید ضمن ایجاد انعطاف زمانی، امکان مدیریت کاربران، انتخاب هدفمند محتوا و مشاهده پیشرفت را فراهم کند.
یک پلتفرم آموزش سازمانی مناسب چه ویژگیهایی دارد؟
بستر آموزشی مناسب باید هم نیاز مدیر آموزش را پاسخ دهد و هم تجربه سادهای برای کارکنان ایجاد کند. تنوع موضوعی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نیازهای سازمان از مهارتهای فنی و نرمافزارهای تخصصی تا تواناییهای مدیریتی و ارتباطی گسترده است. دسترسی آنلاین نیز کمک میکند افراد متناسب با زمان و سرعت یادگیری خود آموزش ببینند.
امکان مشاهده میزان پیشرفت و ارائه محتوا به تعداد زیادی کاربر، مدیریت برنامه را شفافتر میکند. پلتفرم آموزش سازمانی فرادرس دسترسی به بیش از ۱۹,۰۰۰ عنوان آموزش را در موضوعات مختلف فراهم میکند؛ از برنامهنویسی، هوش مصنوعی، اکسل، حسابداری و نرمافزارهای تخصصی تا زبانهای خارجی، مدیریت، طراحی و حوزههای مهندسی. بنابراین سازمان میتواند همزمان برای کارشناسان، مدیران و تیمهای تخصصی خود آموزش مرتبط پیدا کند.
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چگونه نیازسنجی آموزشی انجام دهیم؟
نخست باید فاصله میان عملکرد فعلی و عملکرد مطلوب مشخص شود. شرح شغلها، نتایج ارزیابی عملکرد، گفتوگو با مدیران، نظرسنجی از کارکنان، خطاهای پرتکرار و برنامه توسعه کسبوکار، منابع مناسبی برای کشف این فاصله هستند. سپس نیازها باید بر اساس اهمیت و فوریت اولویتبندی شوند. هر ضعفی لزوماً با آموزش حل نمیشود؛ گاهی مشکل از فرایند، ابزار، تقسیم مسئولیت یا انگیزه ناشی شده است. بنابراین پیش از انتخاب دوره باید مطمئن شد که یادگیری واقعاً بخشی از راهحل است.
پس از نیازسنجی، برای هر گروه یک مسیر آموزشی کوتاه و روشن طراحی کنید. بهتر است مسیر با آموزشهای ضروری آغاز شود و سپس به موضوعات تکمیلی برسد. تعیین زمان پیشنهادی، خروجی مورد انتظار و روش ارزیابی نیز ضروری است. برای نمونه، هدف آموزش اکسل نباید فقط «مشاهده دوره» باشد؛ میتوان کاهش زمان تهیه گزارش یا توانایی ساخت یک داشبورد مشخص را بهعنوان نتیجه مورد انتظار تعریف کرد.
مزایای استفاده از پنل سازمانی فرادرس
پوشش نیازهای متنوع: انتخاب آموزش برای واحدهای فنی، مالی، بازاریابی، منابع انسانی و مدیریت.
یادگیری منعطف: دنبال کردن مسیر آموزشی بدون وابستگی به زمان ثابت کلاس.
مدیریت یکپارچه: سازماندهی دسترسی افراد و کاهش پراکندگی منابع و خریدها.
سنجش پیشرفت: بررسی مشارکت و پیشرفت مطالعاتی هر کاربر با کمک گزارشها.
قابلیت توسعه: گسترش برنامه آموزشی متناسب با رشد سازمان و تعداد کاربران.
چگونه اثربخشی آموزش کارکنان را بسنجیم؟
تعداد ثبتنام یا ساعت مشاهدهشده بهتنهایی نشاندهنده اثربخشی نیست. ارزیابی بهتر است در چند سطح انجام شود: ابتدا رضایت کارکنان از محتوا سنجیده میشود؛ سپس میزان یادگیری با آزمون، تمرین یا پروژه بررسی خواهد شد. در مرحله بعد باید دید فرد ابزار یا روش جدید را در محیط کار به کار میگیرد یا نه. در نهایت، نتایج کسبوکار مانند کاهش خطا، افزایش کیفیت، بهبود سرعت انجام کار یا رضایت مشتری بررسی میشود.
پرسشهای متداول درباره آموزش سازمانی
آیا آموزش آنلاین برای همه سازمانها مناسب است؟
آموزش آنلاین برای سازمانهایی که به انعطاف زمانی، پوشش تعداد زیادی کاربر یا دسترسی تیمهای پراکنده نیاز دارند، گزینهای کاربردی است. با این حال، برای بعضی مهارتها بهتر است محتوا با تمرین عملی، جلسه گفتوگو یا کارگاه تکمیلی همراه شود.
چطور آموزش مناسب هر کارمند را انتخاب کنیم؟
انتخاب باید از شرح شغل، سطح فعلی فرد، هدف عملکردی و برنامه توسعه او آغاز شود. نظر مدیر مستقیم و خود کارمند نیز به دقیقتر شدن انتخاب کمک میکند. بهتر است بهجای ارائه فهرستی طولانی، چند آموزش اولویتدار در قالب یک مسیر مشخص پیشنهاد شوند.
جمعبندی
آموزش سازمانی موفق، مجموعهای از دورههای پراکنده نیست؛ بلکه چرخهای شامل نیازسنجی، انتخاب محتوا، ایجاد فرصت یادگیری، پیگیری پیشرفت و ارزیابی نتیجه است. آموزش سازمانی فرادرس با گردآوری طیف گستردهای از آموزشهای فنی، نرمافزاری، مدیریتی و مهارتهای نرم در یک بستر، اجرای این چرخه را برای مدیران منابع انسانی سادهتر میکند. این رویکرد میتواند مهارت کارکنان را با نیازهای واقعی کسبوکار هماهنگ کند، سازمان را برای تغییرات آینده آمادهتر سازد و رشد کارکنان را نیز تقویت کند.
فرادرس با ارائه بیش از ۱۹,۰۰۰ عنوان آموزش، امکان تعریف کاربران نامحدود، گزارش پیشرفت مطالعاتی و انتخاب آموزش متناسب با نیاز سازمان، راهکاری برای توسعه مستمر سرمایه انسانی فراهم کرده است. برای ثبت درخواست پنل سازمانی و گفتوگو با کارشناسان آموزش سازمانی فرادرس، از صفحه زیر اقدام کنید:
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