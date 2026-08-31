به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در دیدار با فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در لرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح، اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی نقشی مهم و مؤثر در تثبیت و دفاع از نظام جمهوری اسلامی داشته و همواره مورد توجه و حمایت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بوده است.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف آثار و برکات حضور خود را به نمایش گذاشته و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ‌ تحمیلی اخیر که با اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل گرفت نیز به شایستگی نقش خود را ایفا کرد.

نقش برجسته ارتش در دفاع از کشور

استاندار لرستان با اشاره به نقش نیروی زمینی ارتش در دفاع از کشور، گفت: مجموعه یگان‌های ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح، نقشی برجسته و ستودنی در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور ایفا کردند.

شاهرخی ادامه داد: اگرچه شرایط و تاکتیک‌های جنگی موجب شد استفاده از نیروی هوایی در برخی مقاطع با محدودیت‌هایی همراه باشد، اما یگان‌های پهپادی ارتش با توانمندی و قدرت عملیاتی خود ضربات مؤثری به دشمن وارد کردند و بخشی از توان دفاعی کشور را به نمایش گذاشتند.

وی بیان کرد: آمادگی ارتش، حضور مؤثر در مرزها، حفاظت از مرزهای کشور و ایجاد اطمینان برای مردم، در کنار اثربخشی عملیاتی در مواجهه مستقیم با دشمنان متجاوز، بخشی از نقش ماندگار ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مقطع تاریخی است.

ضرورت تبیین رشادت‌های نیروهای مسلح

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مردم ایران قدردان رشادت‌های نیروهای مسلح هستند، اظهار کرد: وظیفه مسئولان و رسانه‌هاست که حماسه‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح را برای جامعه تبیین کنند و اجازه ندهند این رشادت‌ها و ایستادگی‌ها در برابر دشمنان فراموش شود.

شاهرخی همچنین از نقش لشکر ۸۴ پیاده لرستان و سایر یگان‌های ارتش در تأمین امنیت استان و مرزها قدردانی کرد و گفت: حضور لشکر ۸۴ و دیگر یگان‌های ارتش در استان موجب ایجاد آرامش و اطمینان در میان مردم شده است.

وی همکاری فرماندهان ارتش با مدیریت استان در شورای تأمین و سایر حوزه‌ها را شایسته تقدیر دانست و افزود: تعامل و همکاری مجموعه ارتش با مدیریت استان، نقش مهمی در تقویت امنیت و آرامش در لرستان دارد.

حمایت از زیرساخت‌های ارتش در لرستان

استاندار لرستان با تأکید بر حمایت مدیریت استان از مجموعه ارتش، گفت: با وجود محدودیت‌های مالی دولت، هزینه‌های ناشی از جنگ و ضرورت تأمین اعتبارات حوزه دفاعی، تلاش می‌کنیم بخشی از زحمات و خدمات نیروهای ارتش را با توجه بیشتر به زیرساخت‌های پادگان‌ها و امکانات مورد نیاز خانواده‌های آنان جبران کنیم.

شاهرخی افزود: در نخستین فرصت، بازدیدی از مجموعه‌های ارتش در استان انجام خواهد شد تا مسائل و نیازهای زیرساختی و رفاهی آنان از نزدیک بررسی و برای رفع این مشکلات تصمیم‌گیری شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از فرماندهان، افسران و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در لرستان، خاطرنشان کرد: وجود نیروهای شایسته، فداکار و آماده ارتش در استان موجب افتخار و آرامش مردم است و مدیریت استان خود را موظف می‌داند در کنار این نیروها باشد و برای رفع مسائل و مشکلات آنان تلاش کند.