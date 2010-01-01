جزئیاتی از ریزش سردر دانشگاه تهران/ موافقت میراث با مرمت سردر





تصویری از سردر دانشگاه تهران که در حال فرسایش است

سید محمد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سردر دانشگاه تهران در سال 1346 ساخته شده و اسناد نشان می دهند که در آن زمان 24 هزار و 500 تومان برای ساختش هزینه شده است. سردر دانشگاه تهران تنها سردر مفهومی دانشگاههای دنیا است که قابل تفسیر و تعبیر است و می توان آن را دو بال پرنده ای دانست که می توان آن دو را به علم و ایمان تعبیر کرد.

معاون دانشگاه تهران در اشاره به تاریخچه سردر دانشگاه تهران یادآور شد که طراحی سردر دانشگاه تهران پایان نامه فوق لیسانس "آقای فرزام" دانشجوی دوره فوق لیسانس رشته معماری دانشگاه تهران بوده است.

وی ادامه داد: لازم است این نماد آموزش عالی و میراث فرهنگی و تاریخی کشور به همین شکل حفظ و مرمت شود.

معاون دانشگاه تهران از موافقت سازمان میراث فرهنگی برای مرمت سردر دانشگاه تهران و مطالعات قطب علمی معماری دانشگاه تهران برای مرمت سردر این دانشگاه خبر داد و گفت: تعاملاتی با شهرداری تهران جهت شستشو و مرمت سردر دانشگاه تهران انجام شده است.

مقیمی افزود: همچنین سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز برای مرمت این بنای تاریخی و فرهنگی شهر تهران استقبال کرده است که سردر دانشگاه در مرحله اول شستشو شود و در مرحله بعد مرمت شود. دکتر قالیباف شهردار تهران دارای نگاه علمی است و خود عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است لذا تعاملات خوبی در زمینه شستشو و مرمت سردر دانشگاه تهران با شهرداری صورت گرفته است.

معاون دانشگاه تهران از آغاز عملیات شستشوی سردر دانشگاه تهران از فردا شنبه با حضور مسئولانی از دانشگاه تهران و شهرداری خبر داد و گفت: حساسیت ویژه ای وجود دارد که در این شستشو هیچ صدمه ای به سردر وارد نشود.

وی افزود: همان گروهی که برج آزادی را شستشو کرده اند سردر دانشگاه تهران را شستشو خواهند کرد و شستشوی این بنای تاریخی و فرهنگی شهر تهران با موادی صورت می گیرد که آب به داخل بنا نفوذ نکند.