آغاز مجدد بخشی از فعالیت های سفارتخانه های غربی در صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از تعطیلی سفارت خانه های چند کشور غربی در صنعا به دلیل تهدیدهای القاعده، یک دیپلمات در سفارت فرانسه از بازگشایی سفارت این کشور در صنعا خبر داد.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی و خبری ضمن تائید این خبر گفت: کارکنان سفارت به سر کارهای خود بازگشته اند، اما فعلا شرایط امنیتی برای بازگشایی کامل سفارت مساعد نیست و فعالیت بخش خدمات عمومی و کنسولی همچنان متوقف و ورود مراجعین به سفارتخانه ممنوع است.

وزارت خارجه فرانسه همچنین به اتباع این کشور در صنعا توصیه کرد تا جایی که امکان دارد از منازل خود بیرون نیایند.

خبرها امروز همچنین حاکی از بازگشایی سفارت انگلیس در صنعا حکایت دارد اما این سفارت خانه نیز اعلام کرد که فعالیت خدمات مربوط به روادید و کنسولی همچنان متوقف خواهد بود.

سفارت آمریکا نیز که نخستین سفارتخانه ای بود که در واکنش به تهدیدات کار خود را تعلیق کرده بود روز گذشته از آغاز بکار مجدد خود خبر داد اما این سفارت خانه هم به کارکنان خود در زمینه خروج از خانه ها و محل کارشان هشدار داد.

آمریکا، انگلیس ، فرانسه، اسپانیا و ژاپن در پاسخ به تهدیدات القاعده بخش و یا تمامی فعالیت های سفارتخانه های خود در یمن را تعطیل کرده بودند.

