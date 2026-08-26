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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۶

۱۰ تکواندوکار اعزامی به ناگویا مشخص شدند/ اعلام برنامه مسابقات

۱۰ تکواندوکار اعزامی به ناگویا مشخص شدند/ اعلام برنامه مسابقات

تکواندو ایران برای حضور در بازیهای آسیایی با ۱۰ ورزشکار در دو بخش پومسه و کیورگی راهی ناگویا خواهد شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو در بازیهای آسیایی طی روزهای ۹ تا ۱۱ مهرماه برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران با ۴ تکواندوکار در بخش مردان، ۴ تکواندوکار در بخش زنان و دو تکواندوکار در بخش پومسه، با حداکثر سهمیه در این دوره از مسابقات حضور خواهد داشت.

بر همین اساس در بخش مردان ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، امیرسینا بختیاری و آرین سلیمی، در بخش زنان ساینا کریمی، ناهید کیانی، ساغر مرادی و فاطمه احمدی به همراه مرتضی زنده دل و یاسمن لیموچی، کاروان ۱۰ نفره تکواندو ایران در این دوره از بازیها را تشکیل می دهند.

بر اساس برنامه اعلام شده رقابت های پومسه استاندارد پنجشنبه ۹ مهرماه برگزار می شود. جمعه ۱۰ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۳ رقابت های بخش تیمی میکس دو نفره و از ساعت ۱۳:۳۰ تکواندوکاران اوزان ۵۸- و ۸۰- کیلوگرم بخش مردان، ۴۹- و ۶۷- کیلوگرم بخش زنان به روی «شیهاپ چانگ» خواهند رفت. همچنین در روز پایانی مبارزات ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان، ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم بخش زنان برگزار می شود.

تکواندو ایران در دوره قبلی بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال طلا نشد و با توجه به شرایط فنی و پتانسیلی که در تیم ملی مشاهده می شود، کسب حداقل دو مدال طلا انتظار زیادی از این تیم نیست.

کد مطلب 6928056

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