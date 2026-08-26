هشدار مسکو به ناتو درباره استقرار نیرو در مرزهای اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل شرمت، عضو کمیسیون امنیت دومای دولتی روسیه در مصاحبه با ریانووستی گفت: ائتلاف مشتاقان(کشورهای حامی اوکراین) در واقع ائتلافی از تحریک‌کنندگان و متجاوزان است که به دنبال صلح در اوکراین نیستند.

این مقام روس از دولت های حامی اوکراین خواست در رویکرد خود تجدیدنظر کنند و افزود: آنها باید تجدیدنظر کرده و برنامه‌های تحریک‌آمیز خود برای استقرار نیروی نظامی را کنار بگذارند.

شرمت هشدار داد روسیه به هرگونه حضور نیروهای ناتو در مرزهای اوکراین با روسیه پاسخ خواهد داد.

باوجود تلاش کشورهای عضو ناتو برای استقرار نیرو در اوکراین، این طرح هنوز نتوانسته اجرایی شود. باوجود حضور نداشتن نیروهای ناتو در مرزهای روسیه، داوطلبان زیادی از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا در کنار ارتش کی‌یف با مسکو می جنگند.