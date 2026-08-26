تقریرات آیت الله سیدحسن مرتضوی بر کتاب حج منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «الدروس الفقهیة؛ کتاب الحج» مجموعهای ارزشمند و حاصل تدریس خارج فقه کتاب حج بر اساس متن «تحریر الوسیله» حضرت امام خمینی(ره) است که طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ شمسی در حوزه علمیه خراسان ارائه شده و اکنون پس از مراحل دقیق تحقیق و تنظیم علمی، در اختیار پژوهشگران و طلاب گرامی قرار گرفته است.
محتوای جلدهای اول تا سوم این اثر شامل شرایط وجوب حجتالإسلام، معنای استطاعت در حج، حج بذلی، حکم تزاحم حج با واجبات دیگر و حکم حج کافر، مرتد و مخالف(بر اساس تحریر الوسیله) است.
این اثر، بخشی از موسوعه فقهی «الدروس الفقهیه» به شمار میرود که در صورت تکمیل نهایی، پیشبینی میشود به بیش از ۴۰ جلد برسد و از جامعترین آثار استدلالی مبتنی بر تحریر الوسیله بهشمار آید.
مباحث ادامهدار کتاب حج نیز در آینده در حدود ۱۲ جلد دیگر منتشر خواهد شد. این اثر توسط نشر حکیم منتشر شده و علاقهمندان میتوانند آن را از طریق مؤسسه «بهسوی اجتهاد»، انتشارات بوستان کتاب(مشهد مقدس)، انتشارات خویی(ره) ـ مجتمع ناشران قم و انتشارات دارالبذرة (نجف اشرف) تهیه کنند.
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