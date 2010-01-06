ساخت اولین ترانزیستور مولکولی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ییل و موسسه علوم و فناوری گوانگجو در کره جنوبی با حل یکی از محدودیتها و مشکلات مینیاتوری کردن مدارات الکترونیک توانستند ترانزیستوری ایجاد کنند که تنها از یک مولکول تشکیل شده است.

ترانزیستورها عناصر بنیادی در ساخت مدارات مجتمع هستند که می توانند جریان جاری میان دو الکترود را کنترل کرده و ولتاژ به کار رفته در الکترود سوم را تغییر دهند.

از مدتها قبل هدف فناوریهای نانو ساخت ترانزیستوری بود که در آن الکترودها تنها روی یک مولکول قرار گیرند و همین یک مولکول الکترونها را از خود عبور دهد.

این اولین بار است که جریان الکتریکی با کنترل انرژی اربیتالها در یک ترانزیستور مولکولی با موفقیت هدایت می شود.

تحقیقات پیشین نشان داده بود که مولکولهای آلی بهترین گزینه برای ساخت این ترانزیستورها باشند اما تاکنون هرگز امکان ساخت مدارات مجتمع تا این حد کوچک وجود نداشت.

براساس گزارش نیچر، این دانشمندان برای ساخت این ترانزیستور مولکولی روی یک لایه اکسید آلومینیوم، رشته های طلای با روکش بنزن (یک مولکول آلی) را قرار دادند. سپس با ایجاد میکرو شکافهایی این رشته های طلا را شکستند. به این ترتیب موفق شدند میکرو ترانزیستوری را بسازند که در انتهای هر طرف رشته های طلای آن دو الکترود وجود داشت. همچنین اکسید آلومینیوم الکترود سوم را تشکیل داد. به این ترتیب، مولکول بنزن به یک جعبه تقسیم الکتریکی میان الکترودهای یک میکرو ترانزیستور تبدیل شد.

به گفته این محققان، ترانزیستورهای مولکولی نقش مهمی در توسعه مدارات مجتمع رایانه های آینده ایفا خواهند کرد.