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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

برخورد قایق با پل در مرداب انزلی ۴ کشته و مصدوم برجا گذاشت

برخورد قایق با پل در مرداب انزلی ۴ کشته و مصدوم برجا گذاشت

بندر انزلی- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: برخورد یک فروند قایق با پل در محدوده مرداب انزلی، ۲ کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۶:۵۳ امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد، گزارشی مبنی بر برخورد یک فروند قایق با پل در محدوده مرداب انزلی به مرکز اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی اقدامات لازم را برای ارزیابی و ارائه خدمات درمانی به حادثه‌دیدگان انجام دادند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه گفت: یک پسر ۱۶ ساله از ناحیه فک و صورت و یک زن ۵۴ ساله از ناحیه کتف دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، با آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شدند.

پورسان ادامه داد: یک زن ۲۲ ساله نیز در جریان این حادثه جان خود را از دست داد که پیکر وی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شد.

وی تصریح کرد: راننده قایق نیز پس از وقوع حادثه مفقود شده بود که در جریان عملیات جست‌وجو پیکر وی پیدا شد؛ متأسفانه راننده نیز جان خود را از دست داده بود.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان خاطرنشان کرد: پیکر راننده پس از انتقال، برای طی مراحل قانونی و انجام اقدامات لازم تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

کد مطلب 6921777

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