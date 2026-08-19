اعرافی:خونخواهی رهبر شهید خواست ملت،محور مقاومت وهمه مستضعفان عالم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اعرافی شامگاه چهارشنبه در مراسم چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور جمعی از زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با تبریک آغاز امامت ولیالله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، یاد و خاطره اولیای الهی و شهدای گرانقدر جنگ اخیر را گرامی داشت.
وی با اشاره به برگزاری این مراسم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: امشب در چهلم تدفین امام و رهبر شهیدمان گرد هم آمدهایم تا در کنار گرامیداشت یاد آن شهید عزیز، بر ادامه مسیر و آرمانهای او تأکید کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ملت ایران نزدیک به شش ماه در میدان دفاع از اسلام و عزت و استقلال کشور حضور داشته است و امروز نیز با همان روحیه در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی و ملی ایستاده است.
اعرافی با بیان اینکه ملت ایران همچنان در سوگ امام شهید و شهدای عالیقدر قرار دارد، گفت: ما خود را خونخواه امام شهید و شهدای عزیز میدانیم و این مسیر را با همان استقامت و صلابت ادامه خواهیم داد.
وی تأکید کرد: انتقام خون امام شهید و شهدای گرانقدر، یک انتقام شخصی و فردی نیست بلکه پاسخ به دشمنی با آزادی، استقلال ایران و امت اسلامی است و این مطالبه در حقیقت خونخواهی از خون سالار شهیدان و همه مظلومان تاریخ به شمار میرود.
خونخواهی شهید، مطالبه یک ملت است
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: این خونخواهی از سوی ملت ایران و محور مقاومت دنبال میشود و تنها به یک جریان یا یک مجموعه محدود نیست بلکه انتقام و مطالبه یک ملت و همه مستضعفان عالم است.
اعرافی با اشاره به جایگاه و شخصیت امام شهید اظهار کرد: وقتی به زندگی و شخصیت این رهبر بزرگ نگاه میکنیم، با مجموعهای از فضائل، امتیازات و ویژگیهای برجسته مواجه میشویم که انتخاب یک ویژگی از میان این مجموعه گسترده دشوار است.
وی ادامه داد: اگر زندگی علمی و عملی امام شهید را با رهبران گذشته ایران و منطقه مقایسه کنیم، عظمت و درخشندگی شخصیت ایشان بهگونهای است که نمونه آن را به آسانی نمیتوان در میان دیگر رهبران یافت و این شخصیت از افتخارات بزرگ اسلام و کشور ما محسوب میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تقسیم رهبران و مدیران به سه دسته بیان کرد: برخی رهبران از نظر فکری و نظری ظرفیت بالایی ندارند و در حوزه اندیشه دست خالی هستند، برخی دیگر هم در حوزه نظر و هم در عرصه عمل و مدیریت توانمند هستند و امام شهید ما از برجستهترین مصادیق این نوع سوم بود.
اعرافی گفت: امام شهید در طول عمر نورانی خود در مسیر اسلام ایستاد، برای ملت جانفشانی کرد و میان اندیشه و عمل پیوندی عمیق برقرار ساخت و به همین دلیل نمیتوان شخصیت ایشان را تنها از یک زاویه مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به سه ویژگی برجسته امام شهید افزود: نخستین ویژگی، نظریهپردازی اسلامی بود و مجموعهای گسترده از مباحث حکمرانی اسلامی در منطق و گفتمان ایشان وجود داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: سخنان و دیدگاههای امام شهید صرفاً مجموعهای از توصیههای عمومی نبود بلکه در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارای پشتوانه نظری و فکری بود و نظریات متعددی برای حکمرانی اسلامی و حرکت به سمت تمدن اسلامی ارائه میکرد.
اعرافی دومین ویژگی امام شهید را معماری و راهبری میدانی دانست و گفت: ایشان تنها به ارائه نظریه اکتفا نمیکرد بلکه تلاش داشت اندیشه و منطق را به میدان عمل وارد کند و برای تحقق آن جریانها، شبکهها و ساختارهای عملی و میدانی ایجاد کند.
وی بیان کرد: امام شهید در مقام یک نظریهپرداز اسلامی، همزمان معمار میدان و راهبر میدانی بود و میان اندیشه و عمل ارتباط برقرار میکرد تا نظریات اسلامی در جامعه به نتیجه عملی برسد.
عضو مجلس خبرگان رهبری سومین ویژگی را عبور از مرحله نظریهپردازی و معماری میدانی و رسیدن به تولید قدرت دانست و افزود: این مسیر در نهایت به تولید قدرت در حوزههای مختلف جامعه، فرهنگ، علم، دانش و دفاع منتهی شد.
امام شهید برای ایران و امت اسلام قدرت تولید کرد
اعرافی با بیان اینکه آثار این رویکرد امروز در برابر چشم جهانیان قرار دارد، اظهار کرد: قدرت و توانمندی ملت ایران نتیجه مسیری است که امام شهید برای آن طراحی و معماری کرد و این راه به تولید قدرت برای ایران، محور مقاومت و امت اسلامی انجامید.
وی یکی از عرصههای مهم تولید قدرت را حوزه علم و فناوری عنوان کرد و گفت: اقتدار علمی و فناوری ایران از جمله دستاوردهایی است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد و جوانان، دانشجویان، دانشگاهیان و نخبگان کشور باید این مسیر را با قدرت ادامه دهند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: یکی از باورهای اساسی امام شهید این بود که دانشگاهها، حوزههای علمیه، نخبگان و مجموعه علمی و فناوری کشور باید در مسیر دانش و فناوری حرکت کنند و کشور نباید از تحولات علمی جهان عقب بماند.
اعرافی ادامه داد: در نگاه امام شهید، دانش و فناوری باید از ظرفیت فکری و علمی ایرانیان و مسلمانان بجوشد و بر توان داخلی و ظرفیتهای مردم تکیه داشته باشد و در عین حال حرکت علمی کشور باید جهانی، سریع و همراه با تلاش برای جبران عقبماندگی تاریخی باشد.
وی با اشاره به تأکیدات مستمر امام شهید بر حفظ نخبگان و استقلال علمی و فناوری گفت: تأسیس معاونت علمی، توجه به پایگاههای علمی و پیگیری مستمر وضعیت جایگاه علمی کشور در جهان، بخشی از مسیری بود که برای جلوگیری از عقبماندگی علمی ایران دنبال شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آثار این رویکرد اظهار کرد: پیشرفت کشور در حوزههایی مانند سلولهای بنیادی، علوم شناختی، فناوریهای پیشرفته، فناوریهای هوشمند، نانو و صنایع دارویی، بخشی از ظرفیتهایی است که از دل تلاش جوانان، نخبگان و دانشمندان ایرانی شکل گرفته است.
اعرافی تأکید کرد: ایران با تکیه بر ظرفیت علمی داخلی توانست مسیر پیشرفت مستقل علمی را دنبال کند و از شرایطی که وابستگی علمی و فناوری بر بسیاری از عرصهها حاکم بود فاصله بگیرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در سالهای گذشته افزود: ایران در شرایط تحریم، محاصره و جنگ توانسته است در عرصههای گوناگون صنعتی و فناوری پیشرفت کند و بخش قابل توجهی از نیازهای خود را با اتکا به توان داخلی تأمین کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری این دستاوردها را از موضوعاتی دانست که برای بسیاری از ناظران و شخصیتهای غیرایرانی نیز قابل توجه بوده است و گفت: اینکه کشوری در شرایط تحریم و فشار بتواند در حوزههای گوناگون فناوری به پیشرفت دست پیدا کند، از جلوههای قابل توجه تحولات علمی و فناورانه ایران در دوران معاصر است.
اعرافی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم این مسیر خاطرنشان کرد: امروز وظیفه جوانان، دانشجویان، نخبگان و جامعه علمی کشور است که راه اقتدار علمی و فناوری را ادامه دهند و اجازه ندهند ایران بار دیگر به عقبماندگی و وابستگی علمی بازگردد.
اقتدار دفاعی ایران ثمره راهبرد استقلال و خوداتکایی رهبر شهید است
اعرافی اظهار کرد: تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که وابستگی در عرصه دفاعی و نظامی نمیتواند امنیت و استقلال کشور را تضمین کند و اگر ایران در دهههای گذشته به سمت ایجاد توانمندیهای بومی دفاعی حرکت نمیکرد، امروز در برابر تهدیدهای دشمنان در موقعیت دیگری قرار داشت.
وی ادامه داد: در جنگ جهانی دوم، هنگامی که بیگانگان به کشور حمله کردند، در فاصلهای کوتاه ساختار دفاعی کشور فروپاشید و ارتش و نیروهای نظامی نتوانستند در برابر مهاجمان ایستادگی کنند و در ادامه نیز با خروج شاه از کشور، شرایط سیاسی و امنیتی ایران بیش از پیش تحت تأثیر بیگانگان قرار گرفت.
مدیر حوزههای علمیه کشور افزود: پس از آن نیز در جریان تحولات ۲۸ مرداد، آمریکاییها با دخالت مستقیم خود زمینه بازگشت و تثبیت حکومت وابسته را فراهم کردند و ایران در شرایطی قرار گرفت که ساختار نظامی و دفاعی آن به جای تکیه بر توان داخلی، بر قدرتهای خارجی متکی بود.
وی با اشاره به رویکرد امام شهید در زمینه دفاع و امنیت بیان کرد: امام شهید در برابر تفکری که میخواست کشور را از مسیر تولید تجهیزات دفاعی و نظامی بازدارد، ایستادگی کرد و بر شکلگیری قدرتی مستقل برای دفاع از ایران و امت اسلامی تأکید داشت.
اعرافی گفت: امروز اگر ایران توانسته است در برابر نیرومندترین ارتشهای جهان ایستادگی کند، این دستاورد حاصل یک مسیر طولانی در استقلال دفاعی، تربیت نیروهای مؤمن و متخصص و ایجاد ظرفیتهای بومی در عرصه نظامی است و این راه با هدایت رهبر معظم انقلاب و فداکاری نیروهای مسلح ادامه خواهد یافت.
ما جنگطلب نیستیم اما عقبنشینی نمیکنیم
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ و منازعه نیست، عنوان کرد: ملت ایران جنگطلب نیست اما اگر پای دفاع از کشور، استقلال و عزت ملی در میان باشد، تا پای جان ایستادگی خواهد کرد و در برابر دشمن عقبنشینی نمیکند.
امام جمعه قم با اشاره به اهمیت پیشرفتهای تسلیحاتی و دفاعی کشور اظهار کرد: اگر سه دهه قبل تصمیم گرفته میشد که ایران نباید به سمت توسعه تجهیزات دفاعی و موشکی حرکت کند، امروز شرایط کشور بسیار متفاوت بود و ممکن بود ملت ایران در برابر دشمنان در موضع ضعف و وابستگی قرار گیرد.
وی افزود: باید به این واقعیت توجه داشت که قدرت دفاعی امروز کشور یکشبه ایجاد نشده است بلکه حاصل سالها تلاش، برنامهریزی، تربیت نیروی انسانی، توسعه دانش و فناوری و ایستادگی در برابر فشارهایی است که برای جلوگیری از پیشرفت ایران اعمال شد.
اعرافی ادامه داد: امام شهید مسیر ایجاد صنایع نظامی و تجهیزات دفاعی مستقل را پایهگذاری کرد و در کنار آن، کادرهای فرماندهی و نیروهای مسلح را تربیت کرد و با تقویت ایمان، انگیزه و روحیه مجاهدت در نیروهای دفاعی، ظرفیتهای جدیدی را برای کشور به وجود آورد.
وی تصریح کرد: مردمی کردن دفاع نیز از دیگر اقدامات اساسی امام بود و بسیج به عنوان یک ظرفیت مردمی، دفاع را از یک امر صرفاً سازمانی و نظامی خارج کرد و به عرصهای عمومی و متکی بر حضور مردم تبدیل شد.
مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: نظام دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان، مردم و دانش شکل گرفته است و این منظومه در طول سالها با خون دل و مجاهدت فراوان ساخته شده و امروز ثمرات آن را در توانمندی نیروهای مسلح مشاهده میکنیم.
وی افزود: حضور و ایستادگی مردم در میدان طی ماههای گذشته و عملکرد نیروهای مسلح، تصویری روشن از ظرفیت دفاعی کشور ارائه کرد و این واقعیت را به جهانیان نشان داد که ایران از توان ایستادگی در برابر تهدیدهای بزرگ برخوردار است.
اعرافی بیان کرد: درخشش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عرصههای دفاعی و مقاومت آنان در برابر دشمنان اسلام و ایران، نتیجه همان مسیری است که با استقلال، خوداتکایی، دانش، ایمان و حضور مردم طی شده است.
وی با تأکید بر استمرار این مسیر اظهار کرد: این راه با فضل الهی، هدایتهای رهبر معظم انقلاب و فرماندهی نیروهای مسلح ادامه خواهد یافت و ملت ایران همچنان از استقلال و عزت خود دفاع خواهد کرد.
امام جمعه قم همچنین با اشاره به حضور مردم و شخصیتهای مختلف در آیین چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: امشب در جوار حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها با رهبر معظم انقلاب پیمان میبندیم که در مسیر رهبر شهیدمان، امام بزرگوار و آرمانهای انقلاب اسلامی تا پای جان ایستادگی کنیم.
وی ادامه داد: امروز ملت ایران و دلدادگان انقلاب اسلامی در سراسر منطقه و مستضعفان عالم بر سر پیمان خود با آرمانهای انقلاب ایستادهاند و این پیمان برای مقابله با قدرتهای استکباری و ادامه راه امام راحل و رهبر شهید، بار دیگر تجدید میشود.
راه امام شهید را در همه عرصهها ادامه دهیم
اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت امام شهید اظهار کرد: حاصل سخن امشب این است که امام شهید را باید یک نظریهپرداز تمدنی، یک مدیر و رهبر میدانی و همچنین معمار تولید اقتدار برای ایران و امت اسلامی دانست.
وی افزود: این نگاه در حوزههای مختلفی همچون سیاست، روابط بینالملل، فرهنگ، اقتصاد، فناوری، علم و دفاع قابل مشاهده است و نباید راهی را که برای استقلال و عظمت ایران ترسیم شده است، در هیچیک از این عرصهها متوقف کنیم.
مدیر حوزههای علمیه کشور خطاب به مسئولان و نهادهای مختلف کشور گفت: دولتمردان، مجلس شورای اسلامی و قوای اجرایی باید مسیر استقلال و عظمت ایران را در همه ابعاد فرهنگی، علمی، اقتصادی، فناوری و دفاعی دنبال کنند و در برابر آرمانهای اساسی انقلاب اسلامی کوتاه نیایند.
وی خاطرنشان کرد: اندیشه و آرمانهای امام باید در عمق ادارات، تشکیلات و نهادهای کشور نفوذ کند و حوزههای علمیه، دانشگاهها و آموزش و پرورش نیز باید در این مسیر نقش خود را ایفا کنند.
اعرافی با تأکید بر ضرورت وحدت در ادامه این مسیر گفت: بازگشت از این راه امکانپذیر نیست و همه باید با وحدت الهی، دلهای استوار و ارادههای محکم، راه امام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را ادامه دهند.
وی تصریح کرد: مردم ایران و دلدادگان انقلاب اسلامی در سراسر منطقه و مستضعفان عالم، بر عهد خود برای ایستادگی در برابر قدرتهای استکباری باقی ماندهاند و امروز نیز بار دیگر بر این پیمان تأکید میکنند.
عهد الهی، راه ائمه را استمرار میبخشد
امام جمعه قم در پایان سخنان خود با اشاره به شب شهادت امام حسن عسکری علیهالسلام به روایتی درباره زیارت ائمه اطهار علیهمالسلام اشاره کرد و گفت: در بخش پایانی مفاتیح الجنان، زیارتی نقل شده که راوی از امام عسکری علیهالسلام درباره شیوه سلام و زیارت ائمه اطهار علیهمالسلام سؤال میکند.
وی افزود: در این روایت، سلام بر پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و پس از آن به صورت یکبهیک بر ائمه اطهار علیهمالسلام مطرح میشود و در ادامه امام حسن عسکری علیهالسلام به عهد الهی اشاره میکنند.
اعرافی بیان کرد: مضمون این روایت آن است که اگر عهد الهی نبود، این سلسله متوقف میشد اما چون عهد و پیمان خداوند وجود دارد، این راه استمرار پیدا میکند و سلام و زیارت ائمه اطهار علیهمالسلام نیز بر همین اساس ادامه مییابد.
وی با گرامیداشت حضور خواهران، مادران، شخصیتها و میهمانانی که از ایران و دیگر کشورها در این آیین حضور یافته بودند، اظهار کرد: حضور مردم در این مراسم، فرصتی برای تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این پیمان با وحدت، ایمان و ایستادگی ادامه خواهد یافت.
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