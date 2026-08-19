به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی عصر چهارشنبه در آیین گرامیداشت اربعین تدفین قائد شهید اُمت امام سیدعلی حسینی خامنهای (ره) اظهار کرد: انتقام خون شهدا، مقابله با عوامل ظلم و ستم و جریانهایی است که جامعه بشری را گرفتار فقر، جهل، ناامنی و استبداد کردهاند.
وی افزود: دشمنی با آمریکا و مستکبران، شخصی نیست، بلکه مقابله با جبههای است که در برابر اسلام، عدالت و آزادی انسانها ایستاده است.
آیت الله اراکی تصریح کرد: اربعین امام شهید، روز تجدید میثاق با شهدا برای تداوم راه آنان و ادامه مسیر سیدالشهدا(ع) است و جامعه مؤمن باید در برابر ظلم و استکبار استوار و ثابتقدم بماند.
وی ادامه داد: اگر دشمن نتواند نام و یاد شهدا را از ذهن مردم حذف کند، تلاش خواهد کرد محتوای پیام، آرمانها و اهداف آنان را تحریف کرده و مسیر فکری جامعه را از راه شهدا منحرف کند.
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: پیام شهدای مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، دفاع از حق و تلاش برای تحقق عدالت در جهان است و صیانت از این آرمانها، وظیفهای مهم در تداوم مسیر شهدا به شمار میرود.
وی افزود: در سالهای اخیر، آمریکا در کشورهای مختلف منطقه از جمله عراق، افغانستان و سوریه مداخلات گستردهای داشته و با تحمیل اراده خود، استقلال سیاسی و اقتصادی ملتها را تضعیف کرده است.
آیت الله اراکی بیان کرد: در عراق، بخش قابل توجهی از اختیارات اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر مداخلات آمریکا قرار دارد و این کشور در اتخاذ برخی تصمیمهای مهم با محدودیت مواجه است.
وی گفت: این وضعیت نشان میدهد هدف استکبار صرفاً تقابل با یک فرد یا دولت نیست، بلکه تحمیل اراده و گسترش سلطه بر ملتها و تضعیف استقلال آنان است.
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: صلح میان مؤمنان و برادران دینی امری ارزشمند است، اما در برابر جریانهای طاغوتی و تهدیدکنندگان امنیت و حیات جامعه بشری، عقبنشینی و ضعف با منطق اسلامی سازگار نیست.
وی تصریح کرد: مبارزه با ظلم و استکبار از مهمترین وظایف جامعه مؤمن است و جهاد در برابر جریانهایی که امنیت و موجودیت ملتها را تهدید میکنند، در چارچوب دفاع از انسانیت و عدالت معنا پیدا میکند.
آیت الله اراکی گفت: هدف از مقاومت و مبارزه، مقابله با ظلم و صیانت از کرامت انسانی است، ازاینرو ایستادگی در برابر جریانهای ضدبشری با هدف تأمین امنیت، آزادی، عدالت و حفظ ارزشهای انسانی صورت میگیرد.
وی افزود: در اربعین شهدای مقاومت، عهد خود را با سیدالشهدا(ع) برای پاسداری از آرمان شهدا، تداوم راه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار تجدید میکنیم.
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