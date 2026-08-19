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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

آیت‌الله اراکی: آرمان شهدا ایستادگی در برابر ظلم و برپایی عدالت است

آیت‌الله اراکی: آرمان شهدا ایستادگی در برابر ظلم و برپایی عدالت است

اراک- نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت صیانت از پیام شهدا گفت: آرمان شهدای مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و تلاش برای برپایی عدالت در جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی عصر چهارشنبه در آیین گرامیداشت اربعین تدفین قائد شهید اُمت امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره) اظهار کرد: انتقام خون شهدا، مقابله با عوامل ظلم و ستم و جریان‌هایی است که جامعه بشری را گرفتار فقر، جهل، ناامنی و استبداد کرده‌اند.

وی افزود: دشمنی با آمریکا و مستکبران، شخصی نیست، بلکه مقابله با جبهه‌ای است که در برابر اسلام، عدالت و آزادی انسان‌ها ایستاده است.

آیت الله اراکی تصریح کرد: اربعین امام شهید، روز تجدید میثاق با شهدا برای تداوم راه آنان و ادامه مسیر سیدالشهدا(ع) است و جامعه مؤمن باید در برابر ظلم و استکبار استوار و ثابت‌قدم بماند.

وی ادامه داد: اگر دشمن نتواند نام و یاد شهدا را از ذهن مردم حذف کند، تلاش خواهد کرد محتوای پیام، آرمان‌ها و اهداف آنان را تحریف کرده و مسیر فکری جامعه را از راه شهدا منحرف کند.

نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: پیام شهدای مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، دفاع از حق و تلاش برای تحقق عدالت در جهان است و صیانت از این آرمان‌ها، وظیفه‌ای مهم در تداوم مسیر شهدا به شمار می‌رود.

وی افزود: در سال‌های اخیر، آمریکا در کشورهای مختلف منطقه از جمله عراق، افغانستان و سوریه مداخلات گسترده‌ای داشته و با تحمیل اراده خود، استقلال سیاسی و اقتصادی ملت‌ها را تضعیف کرده است.

آیت الله اراکی بیان کرد: در عراق، بخش قابل توجهی از اختیارات اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر مداخلات آمریکا قرار دارد و این کشور در اتخاذ برخی تصمیم‌های مهم با محدودیت مواجه است.

وی گفت: این وضعیت نشان می‌دهد هدف استکبار صرفاً تقابل با یک فرد یا دولت نیست، بلکه تحمیل اراده و گسترش سلطه بر ملت‌ها و تضعیف استقلال آنان است.

نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: صلح میان مؤمنان و برادران دینی امری ارزشمند است، اما در برابر جریان‌های طاغوتی و تهدیدکنندگان امنیت و حیات جامعه بشری، عقب‌نشینی و ضعف با منطق اسلامی سازگار نیست.

وی تصریح کرد: مبارزه با ظلم و استکبار از مهم‌ترین وظایف جامعه مؤمن است و جهاد در برابر جریان‌هایی که امنیت و موجودیت ملت‌ها را تهدید می‌کنند، در چارچوب دفاع از انسانیت و عدالت معنا پیدا می‌کند.

آیت الله اراکی گفت: هدف از مقاومت و مبارزه، مقابله با ظلم و صیانت از کرامت انسانی است، ازاین‌رو ایستادگی در برابر جریان‌های ضدبشری با هدف تأمین امنیت، آزادی، عدالت و حفظ ارزش‌های انسانی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در اربعین شهدای مقاومت، عهد خود را با سیدالشهدا(ع) برای پاسداری از آرمان شهدا، تداوم راه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار تجدید می‌کنیم.

کد مطلب 6921759

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