به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته انرژی استان تهران بعد از ظهر چهارشنبه به ریاست محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و با حضور محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و جمعی از مدیران مرتبط در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد.
معتمدیان در این نشست، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از برنامههای جدی دولت برای جبران ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: روند اجرای برخی پروژههای خورشیدی در مقطعی به دلیل شرایط و ملاحظات ناشی از جنگ با کندی مواجه شد، اما پس از پایان جنگ، فعالیت این پروژهها از سر گرفته شده است.
وی بر ضرورت استمرار روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تسریع در اجرای پروژههای خورشیدی تأکید کرد و خواستار پیگیری موانع موجود در مسیر اجرای طرحهای این حوزه شد.
استاندار تهران با اشاره به ظرفیت ایجادشده در استان تهران، بر تداوم پیگیریها برای توسعه پروژههای انرژی تجدیدپذیر تأکید کرد.
در ادامه جلسه، آخرین وضعیت پروژههای خورشیدی استان تهران و موضوعات مرتبط با روند اجرای طرحها و موانع پیشروی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست عنوان شد؛ توسعه ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در سالهای اخیر در سطح کشور شتاب قابل توجهی گرفته است و استمرار این روند از برنامههای جدی دولت در مسیر کاهش ناترازی انرژی به شمار میرود.
در پایان، راهکارهای تسریع در اجرای پروژههای خورشیدی، رفع موانع موجود و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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