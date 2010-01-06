تشکیل مدیریت یکپارچه سیل در حوضه های آبریز استانها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه سیل و طغیان رودخانه های استان افزود: با مدیریت واحد این حوضه ها بسیاری از مشکلات کنونی برطرف و برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با سیل بهینه ‌تر می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه‌ های اجرایی در مدیریت سیلاب خاطرنشان کرد: اجرای برنامه ‌های پیشگیری از سیل نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌ های اجرایی استان است.

حاجیلری با اشاره به برگزاری 28 جلسه کارگروه سیل و طغیان رودخانه‌ های استان افزود: حفاظت از جان و مال انسانها از مولفه‌های اصلی مدیریت یکپارچه سیل است که مورد توجه این کارگروه بوده است.

مدیرعامل شرکت ‌آب منطقه‌ای گلستان با بیان اینکه تصویب طرح جامع سیل از جمله اقدامات مهم کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه‌ها بوده، خاطرنشان کرد: اجرای برنامه ‌های پیشگیری و کاهش خسارات سیل از ضرورتهای این مسئله است که آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی و انجام مانورهای آموزشی از جمله اقدامات اساسی در این مسیر است.

رئیس کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه‌های استان گلستان یادآور شد: انجام اقدامات سازه ‌ای نظیر سدسازی، مهندسی رودخانه‌ و آبخیزداری در اولویت برنامه‌ های این کارگروه قرار دارد.

حاجیلری خاطرنشان کرد: تعیین تراز ایمن جاده‌ ها و پلها و طراحی و مهندسی مطلوبتر پلها و اجرای طرح‌ جابجایی روستاها از دیگر اقدامات اساسی در این جهت بوده است.

وی برگزاری مستمر جلسات کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه ‌های استان و تدوین شرح وظایف هر دستگاه دستورالعمل و فرآیند مقابله با بحران و حوادث را نیز از دیگر اقدامات اجرایی عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش راهبردی کارگروه سیل و طغیان رودخانه های استان، بررسی پروژه های مرتبط با مدیریت سیلاب در این کارگروه را موجب تقویت روح کارشناسی این طرحها و پرهیز از اقدامات موازی دانست.

حاجیلری با اشاره به وظایف کارگروه سیل و طغیان رودخانه های استان افزود: شناسایی نقاط آسیب پذیر از سیل، تعیین ضرورت های مطالعاتی و تحقیقاتی پیشگیرانه، ساماندهی و هماهنگی اقدامات و دستگاه های مرتبط با پیشگیری و کاهش خسارات سیل و تدوین نظامنامه پیشگیری و کاهش خسارات سیل از جمله وظایف این کارگروه است.



به گفته او، ایجاد هماهنگی با سایر کارگروه های تخصصی، همکاری با کارگروه های عملیاتی در زمان وقوع سیل، تهیه بانک اطلاعاتی مشخصات و میزان آسیبهای سیل، تعیین اولویت نصب سیستمهای هشدار سیل و پیگیری تامین اعتبار، برنامه ریزی و انجام برنامه های آموزشی و ارایه گزارش عملکرد به کارگروه تخصصی کشوری از دیگر وظایف این کارگروه است.

رئیس کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه‌های گلستان همچنین با اشاره به مشخص شدن وظایف دستگاه‌های مسوول برای کاهش خطرات سیلاب در این کارگروه، یادآور شد: ایجاد کارگروه ‌های شهرستانی سیل و طغیان رودخانه ها، برگزاری همایش هم اندیشی مدیریت جامع سیل در گلستان، مرمت و بازسازی ایستگاه ‌های هواشناسی و تنظیم ظرفیت سدها جهت کنترل سیل از جمله مصوبات کارگروه سیل و طغیان رودخانه های استان است.

حاجیلری افزود: شناسایی نقاط آسیب پذیر اضطراری رودخانه های استان و اصلاح آنان با همکاری دهیاری ها و شهرداری ها و آمادگی برای اقدام اضطراری زمان وقوع سیل، بازدید مستمر از رودخانه ها و اخطار به متجاوزان به حریم روخانه ها، تسریع در لایروبی رودخانه های استان از دیگر اقدامات این کارگروه است.

به گفته وی، شناسایی و مرمت نقاط آسیب پذیر راه‌ها، خطوط انتقال نفت، گاز، برق و آب و اولویت بندی پل های آسیب پذیر و تاکید بر ضرورت آمادگی لازم برای تخریب آنان هنگام بروز سیل و بسیج همه دستگاه‌های اجرایی استان برای مقابله با سیل احتمالی را از دیگر تصمیمات کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه های استان عنوان کرد.

به گفته حاجیلری، تصویب طرح جامع سیل از جمله اقدامات مهم کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه‌ها بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت اولویتهای برنامه پیشگیری از کاهش خسارات سیل گفت: آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی و انجام مانورهای آموزشی از جمله اقدامات اساسی در این مسیر است.

کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه های استان گلستان در سال 85 با هدف ساماندهی و هماهنگی اقدامات و دستگاه های مرتبط با پیشگیری و کاهش خسارات سیل، شناسایی آسیب پذیری در برابر سیل، تعیین ضرورتهای مطالعاتی و تحقیقاتی در خصوص کاهش خسارات سیل و تدوین نظامنامه پیشگیری و کاهش خسارات سیل با حضور 23 دستگاه تشکیل شد.