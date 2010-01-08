ملت ایران راه خود را در مسیر رهبری تبیین و مشخص کرده است

به گزارش خبرنگارمهر در قزوین حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه های این هفته نمازجمعه قزوین با اشاره به حضور میلیونی و پرشور مردم در راهپیمایی نهم دیماه اظهار داشت: ملت ایران در این حضور گسترده با بصیرت خود به دشمنان پاسخ قاطعی دادند و آنها را مایوس کردند.

وی افزود: در حرکتهای اخیر و انتخاب واژه جمهوری ایرانی، دشمنان اسلام و امام را مورد هدف حملات خود قرار دادند و با این کار یک خطای استراتژیک را مرتکب شدند و در کمال بی خردی ودر اوج جسارت و بدون تحلیل درست از ایران قدرتمند و شورآفرین به اصل ولایت فقیه اهانت کردند و قدرتمند ترین وتاثیرگذار ترین رکن نظام را نشانه گرفتند.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: ملت بابصیرت و عزت آفرین ایران اسلامی با حضور پرشور و میلیونی خود در روز سیزدهم محرم با اجتماع عظیم خود، بصیرت و فهم انقلابی خود را به گونه ای به نمایش گذاشت که در اندیشه نظام آمریکا و مزدورانش هرگز خطور نمی کرد و با این حرکت دشمن کاملا مایوس شد و انقلاب در چشم دوستدارانش اقتداری دیگر یافت.

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: آنها که تصور می کردند این حوادث در درازمدت به نظام آسیب می زند فهمیدند برعکس این حوادث موجب بصیرت و آگاهی و افزایش خشم انقلابی مردم شد و آنها نیز به اهداف پلید خود نرسیدند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این حضور پیامهای متعددی داشت و به کسانی که امیدی به پیوند آنها با جامعه می رود گوشزد کرد که به هوش بیایند و به توصیه های رهبری توجه کنند و نگاه دلسوزانه ولایت را عمل کنند زیرا رهبری با سینه ای گشاده خطاهای بزرگ آنها را نادیده گرفتند و به شما توصیه کردند تا صف خود را از براندازان نظام جدا کنند و به آغوش ملت بازگردند.

امام جمعه موقت قزوین در ادامه اظهار داشت: با این حضور میلیونی فصل جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خواهد خورد و انقلاب با اراده و عزمی پولادین ودر سایه لطف الهی در مسیری که رهبری تبیین کرده اند استوار و محکم حرکت خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: صفوف متحد مردم فریب خوردگان را هوشیار و بیدار کند و از دستگاه قضایی هم خواست با الهام از رهنمودهای رهبری با متخلفان بشدت برخورد کند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم مطالبی بیان کرد و گفت: با اجرای دقیق و صحیح این قانون، راه برای حرکت پرقدرت ملت ایران در رسیدن به اوج و شکوفایی اقتصادی و بسط عدالت و افزایش درآمد سرانه فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته هزینه بسیار قابل توجه 100 هزار میلیارد تومانی را سالانه برای یارانه حاملهای انرژی پرداخت کردیم که اگر این قدرت عظیم اقتصادی در زیرساختها هزینه می شد شاهد تحول شگرفی در اقتصاد کشور می شدیم.

ابوترابی فرد تصریح کرد: امروز دولت و مجلس اراده کرده اند این رقم کلان برای تحکیم پایه های اقتصاد کشور و تقویت زیرساختها، کمک به افراد آسیب پذیر و ارائه خدمات مورد نیاز مردم مصرف شود لذا امیدواریم با همکاری مردم با دولت این طرح با دقت و به درستی اجرایی شود.

نائب رئیس مجلس همچنین گفت: به منظور کاهش تبعات لایحه هدفمند کردن یارانه ها درصدد هستیم این طرح در مدت پنج سال و به تدریج اجرا شود و در سال اول 10 تا 20 درصد یارانه ها مدیریت خواهد شد تا فشاری بر مردم تحمیل نشود.

وی اظهار امیدواری کرد: در صورت همکاری تنگاتنگ مردم با دولت و مجلس و دستگاه های ذیربط با اجرای این طرح دهه چهارم به دوران رشد و شکوفایی اقتصادی و گسترش عدالت در جامعه تبدیل شود.