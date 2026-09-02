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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

توهم فروشی درباره تنگه هرمز به سبک و سیاق ترامپ!

توهم فروشی درباره تنگه هرمز به سبک و سیاق ترامپ!

رئیس‌ جمهور آمریکا که جایگاه متزلزل خود در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره، وی را به شدت نگران کرده است، بار دیگر علیه تنگه هرمز موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» بار دیگر علیه ایران موضع گیری کرد.

رئیس‌ جمهور آمریکا که جایگاه متزلزل خود در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور، وی را به شدت نگران کرده است، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: حالا که آن را تحت کنترل آمریکا درآورده‌ ایم، آیا باید نام «تنگه هرمز» را به «تنگه ترامپ» تغییر دهیم؟؟؟!

دونالد ترامپ سپس ادعا کرد: درست مانند خود آمریکا، این [منطقه] از همیشه «داغ‌ تر» خواهد بود!

توهم فروشی درباره تنگه هرمز به سبک و سیاق ترامپ!

این در حالیست که طرح چنین ادعاهایی درباره تغییر نام یا ادعای مالکیت بخشی از کشورهای دیگر، پیشتر نیز از سوی ترامپ درباره گرینلند و همچنین «دریاچه انتاریو» در کانادا مسبوق به سابقه بوده و واکنش های منفی جهانی را در پی داشته است.

کد مطلب 6935832

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