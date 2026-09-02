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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

بیش از ۲۱۰ هزار نفر فرم انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ را تکمیل کردند

بیش از ۲۱۰ هزار نفر فرم انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ را تکمیل کردند

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور از انتخاب رشته بیش از ۲۱۰ هزار متقاضی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمیان با اعلام این خبر افزود: فردا ۱۲ شهریور آخرین مهلت انتخاب رشته و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ است و این مهلت تمدید نخواهد شد.

وی اظهار کرد: متقاضیان مجاز به انتخاب رشته که تاکنون اقدام نکرده‌اند، تا پایان روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند کدرشته‌محل‌های مورد نظر خود را ثبت کنند.

کریمیان افزود: همچنین افرادی که پیش از این انتخاب رشته کرده‌اند، با توجه به اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ لازم است با مراجعه مجدد به سامانه، در صورت نیاز کدرشته‌محل‌ها و سایر اطلاعات قابل ویرایش را اصلاح کنند.

وی با تأکید ویژه بر کنترل دقیق معدل ثبت‌شده افزود: متقاضیان باید معدل اعلام‌شده به سازمان سنجش را با سوابق تحصیلی خود تطبیق دهند و در صورت وجود هرگونه اشتباه یا مغایرت، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند؛ زیرا در صورت قبولی نهایی و مشاهده مغایرت معدل، قبولی در آزمون لغو خواهد شد. در سال‌های گذشته نیز در موارد مشابه، قبولی برخی پذیرفته‌شدگان به دلیل مغایرت معدل و تأثیر آن در نتیجه نهایی لغو شده است؛ بنابراین ضروری است متقاضیان پیش از پایان مهلت، معدل و سایر اطلاعات ثبت‌شده خود را با دقت کنترل کنند.

کد مطلب 6935827

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