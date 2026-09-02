آغاز عملیات اجرایی پروژه پرورش ماهیان خاویاری در خلخال با ظرفیت تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌بخش، در آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه پرورش ماهیان خاویاری که همزمان با هفته دولت و با حضور فرماندار شهرستان خلخال و جمعی از رؤسای دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه آبزی‌پروری و سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش ماهیان خاویاری از ظرفیت‌های مهم برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف استان اردبیل است.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۴ هکتار در شهرستان خلخال احداث خواهد شد و پس از تکمیل و بهره‌برداری، ظرفیت تولید سالانه ۵۰ تن گوشت ماهیان خاویاری و ۳.۵ تن خاویار را خواهد داشت.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان خلخال در بخش آبزی‌پروری بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات شیلاتی و ایجاد ارزش افزوده، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه و استفاده از ظرفیت‌های موجود خواهد داشت.

اله‌بخش ادامه داد: با راه‌اندازی این مجموعه، برای ۱۵ نفر از جوانان منطقه اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد که می‌تواند گامی مؤثر در زمینه اشتغال جوانان و تقویت فعالیت‌های تولیدی در شهرستان خلخال باشد.

وی با تأکید بر حمایت مجموعه شیلات استان از سرمایه‌گذاری در حوزه آبزی‌پروری خاطرنشان کرد: توسعه طرح‌های پرورش ماهیان خاویاری و حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش، از جمله برنامه‌های شیلات استان برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف استان اردبیل است.