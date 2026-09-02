۳۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در عسلویه افتتاح و اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر،ارسلان زارع عصر چهارشنبه در پایان آیین‌های افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان عسلویه، با اشاره به نقش و جایگاه ویژه عسلویه در توسعه اقتصادی استان و کشور اظهار کرد: عسلویه امروز یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور و موتور محرک بخش مهمی از اقتصاد ملی است.

استاندار بوشهر افزود: بخش قابل توجهی از ثروت و درآمد کشور از ظرفیت‌های همین منطقه تولید می‌شود و طبیعی است که مردم شریف عسلویه و استان بوشهر نیز باید از ثمرات این ظرفیت بزرگ، به شکل ملموس و عادلانه بهره‌مند شوند.

وی افزود: در این سفر، شاهد افتتاح و بهره‌برداری از مجموعه‌ای از پروژه های عمرانی، طرح های اقتصادی و زیرساختی بودیم؛ طرح‌هایی که هر یک می‌تواند بخشی از نیازهای مردم و فعالان اقتصادی منطقه را پاسخ دهد، زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کند و به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کند.

دکتر زارع تاکید کرد: مسئولان و خدمتگزاران مردم همواره کوشش کرده اند تا در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم، فعالیت ها و اقدامات شایسته ای در حوزه‌های عمرانی، آبادانی و اجرای پروژه‌های زیربنایی در بخش‌های مختلف از جمله راه، مسکن، عمران شهری و روستایی، آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی و گردشگری ….انجام دهند.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم استمرار همکاری بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی تصریح کرد: فعالیت‌های صورت گرفته در عرصه اقتصادی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان عسلویه، توسط فعالان بخش خصوصی و خصولتی و با حمایت دستگاه‌های اجرایی و با مدیریت و پشتیبانی فرماندار شهرستان، مدیران دستگاه‌ها و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شده است.

استاندار بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: انجام امور اقتصادی و فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی در شهرستان عسلویه نه فقط موجب بهبود و ارتقای شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم شهرستان می‌شود، بلکه در ارتقای شاخص‌های استان و کشور نیز تأثیر بسزایی دارد.