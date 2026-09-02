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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

۳۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در عسلویه افتتاح و اجرایی شد

۳۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در عسلویه افتتاح و اجرایی شد

بوشهر- استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۳۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی به ارزش بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،ارسلان زارع عصر چهارشنبه در پایان آیین‌های افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان عسلویه، با اشاره به نقش و جایگاه ویژه عسلویه در توسعه اقتصادی استان و کشور اظهار کرد: عسلویه امروز یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور و موتور محرک بخش مهمی از اقتصاد ملی است.

استاندار بوشهر افزود: بخش قابل توجهی از ثروت و درآمد کشور از ظرفیت‌های همین منطقه تولید می‌شود و طبیعی است که مردم شریف عسلویه و استان بوشهر نیز باید از ثمرات این ظرفیت بزرگ، به شکل ملموس و عادلانه بهره‌مند شوند.

وی افزود: در این سفر، شاهد افتتاح و بهره‌برداری از مجموعه‌ای از پروژه های عمرانی، طرح های اقتصادی و زیرساختی بودیم؛ طرح‌هایی که هر یک می‌تواند بخشی از نیازهای مردم و فعالان اقتصادی منطقه را پاسخ دهد، زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کند و به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کند.

دکتر زارع تاکید کرد: مسئولان و خدمتگزاران مردم همواره کوشش کرده اند تا در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم، فعالیت ها و اقدامات شایسته ای در حوزه‌های عمرانی، آبادانی و اجرای پروژه‌های زیربنایی در بخش‌های مختلف از جمله راه، مسکن، عمران شهری و روستایی، آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی و گردشگری ….انجام دهند.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم استمرار همکاری بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی تصریح کرد: فعالیت‌های صورت گرفته در عرصه اقتصادی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان عسلویه، توسط فعالان بخش خصوصی و خصولتی و با حمایت دستگاه‌های اجرایی و با مدیریت و پشتیبانی فرماندار شهرستان، مدیران دستگاه‌ها و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شده است.

استاندار بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: انجام امور اقتصادی و فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی در شهرستان عسلویه نه فقط موجب بهبود و ارتقای شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم شهرستان می‌شود، بلکه در ارتقای شاخص‌های استان و کشور نیز تأثیر بسزایی دارد.

کد مطلب 6935817

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