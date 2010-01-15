بیژن اشتری مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : یک کتاب دو جلدی به نام " استالین" اثر سایمن مانتیفوری ترجمه کرده ام که مجوز نشر از وزارت ارشاد گرفته است و به زودی منتشر خواهد شد.



وی افزود: جلد اول این کتاب 600 صفحه و جلد دوم آن 1000 صفحه است و در این دو جلد زندگی استالین از بدو تولد تا مرگ روایت می‌شود.

اشتری در ادامه گفت: کتاب " استالین" به عنوان بهترین کتاب سال 2004 در رشته تاریخ شناخته شده و مولف آن استاد دانشگاه آکسفورد است.



مترجم کتاب "مائو؛ داستان ناشناخته" گفت: مانتیفوری در این کتاب بر مبنای اسناد جدیدی که از آرشیوهای روسیه پس از فروپاشی شوروی به دست آمده پرتو جدیدی بر زندگی استالین انداخته است.

اشتری درباره ترجمه دیگر خود عنوان کرد: کتابی را با عنوان "لنین: یک زندگینامه" ترجمه کرده ام که برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد رفته است.

وی گفت: این کتاب نوشته رابرت سرویس استاد دانشگاه و مورخ است و یکی از جدیدترین زندگینامه‌هایی به شمار می‌رود که احوالات شخصی و سیاسی لنین را بازگو کرده است.

این مترجم اضافه کرد: کتاب " لنین: یک زندگینامه" 1000 صفحه است و پس از اخذ مجوز مانند کتاب استالین توسط نشر ثالث به چاپ می رسد.

اشتری سپس به ترجمه دیگری از خود اشاره کرد و گفت: در حال ترجمه کتابی به نام "پل پوت: کالبد شکافی یک کابوس" هستم که توسط پل شولتز نوشته شده است.

وی یاد آور شد: این اولین کتابی است که درباره پل پوت در ایران به چاپ می‌رسد و زندگی وی را از کودکی تا مرگ روایت می‌کند.



به گفته اشتری کتاب"پل پوت: کالبد شکافی یک کابوس" در حجمی حدود 700 صفحه از سوی نشر ثالث به کتابفروشیها راه می‌یابد.



این منتقد سینمایی همچنین از انتشار کتابی دیگر ازخود خبر داد و درباره آن گفت: کتابی به اسم "دیکتاتورها و سینما " آماده چاپ کرده ام که هم اکنون در مرحله دریافت مجوز است.



وی اضافه کرد: در این کتاب نظرات استالین، لنین، هیتلر، کیم جونگ ایل، گوبلز، مائو و موسولینی را درباره سینما آورده ام همچنین به این موضوع پرداخته ام که آنها چه دخالتی در سینمای کشورشان داشته اند و تصاویر خود آنها چگونه در سینما ثبت شده است.

اشتری در پایان گفت: کتاب " دیکتاتورها و سینما " حجمی حدود 250 صفحه دارد و توسط انتشارات دنیای تصویر به چاپ می‌رسد.