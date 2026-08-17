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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

۲ قبضه سلاح دست‌ساز غیرمجاز در شیروان کشف شد

۲ قبضه سلاح دست‌ساز غیرمجاز در شیروان کشف شد

شیروان- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از کشف ۲ قبضه سلاح دست‌ساز غیرمجاز به همراه تعدادی فشنگ جنگی و شکاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از کشف ۲ قبضه سلاح دست‌ساز غیرمجاز به همراه تعدادی فشنگ جنگی و شکاری در این شهرستان خبر داد.

وی افزود :مأموران کلانتری ۱۲ شیروان در راستای اجرای طرح‌های انتظامی و برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و کشف ۲ قبضه سلاح دست‌ساز غیرمجاز به همراه تعدادی فشنگ جنگی و شکاری شدند.

فرمانده انتظامی شیروان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی اظهار کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6919587

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