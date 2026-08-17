به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از کشف ۲ قبضه سلاح دست‌ساز غیرمجاز به همراه تعدادی فشنگ جنگی و شکاری در این شهرستان خبر داد.

وی افزود :مأموران کلانتری ۱۲ شیروان در راستای اجرای طرح‌های انتظامی و برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و کشف ۲ قبضه سلاح دست‌ساز غیرمجاز به همراه تعدادی فشنگ جنگی و شکاری شدند.

فرمانده انتظامی شیروان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی اظهار کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.