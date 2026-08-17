به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه‌های اجرایی پاکدشت روز دوشنیه برای تشدید نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم این شهرستان به توافق رسیدند؛ در این نشست، محدوده‌های حصارامیر و فیلستان به‌عنوان نقاط مورد توجه دستگاه‌های نظارتی مطرح و بر جلوگیری از شکل‌گیری ساخت‌وسازهای جدید تأکید شد.

جلسه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی پاکدشت با حضور زهرا احمدی، مدیرکل دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران، و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

در این نشست، وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در برخی مناطق شهرستان، از جمله حصارامیر و فیلستان، بررسی و بر افزایش نظارت‌های میدانی و واکنش سریع‌تر دستگاه‌های مسئول تأکید شد.

نمایندگان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بازرسی، حوزه حفظ اراضی، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان در این جلسه حضور داشتند.

بر اساس تصمیمات این نشست، دستگاه‌های متولی قرار است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و افزایش هماهنگی میان خود، از ایجاد ساخت‌وسازهای جدید در مناطق مستعد تخلف جلوگیری کنند.

با وجود تأکید بر تشدید نظارت، در گزارش استانداری تهران جزئیات دقیقی درباره تعداد ساخت‌وسازهای شناسایی‌شده، میزان تخلفات یا پرونده‌های تشکیل‌شده در حصارامیر و فیلستان ارائه نشده است.