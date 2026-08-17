مومنی: آموزش و پرورش باید در کنار سه قوه، «قوه چهارم» کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی در سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد، اظهار کرد: دولت چهاردهم اهتمام ویژهای به موضوع آموزش و پرورش و نهضت عدالت آموزشی دارد و رئیسجمهور نیز ساخت مدرسه را به عنوان یکی از زیرساختهای مهم تحول در حوزه آموزش مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش با همکاری دستگاههای مختلف و استانداران، اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام داده است و این موضوع فرصت مهمی برای نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب میشود.
وزیر کشور با اشاره به سوابق علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، گفت: از نزدیک افتخار همکاری با دکتر کاظمی را داشتهام. ایشان مسیر خدمت خود را از معلمی آغاز کرده و پس از تجربه مسئولیتهای مختلف در آموزش و پرورش، اکنون در جایگاه وزیر آموزش و پرورش قرار دارد. حضور فردی که مسیر معلمی تا وزارت را تجربه کرده، فرصت و برکتی است که باید از آن استفاده کرد.
جامعه آینده، محصول آموزش و پرورش امروز است
مومنی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در شکلگیری شخصیت اجتماعی دانشآموزان اظهار کرد: دانشآموز پس از جدا شدن از خانواده و ورود به مدرسه، نخستین تجربه زندگی اجتماعی، حضور در جمع و استقلال نسبی از خانواده را تجربه میکند.
وی ادامه داد: جامعه آینه آموزش و پرورش است؛ هر آنچه در آموزش و پرورش کاشتهایم و برای آن تلاش کردهایم، در آینده در جامعه خود را نشان خواهد داد.
وزیر کشور با اشاره به نقش جوانان در دفاع از کشور گفت: جوانانی که در دفاع از کشور نقشآفرینی کردند، از همین آموزش و پرورش بیرون آمدهاند و با وجود همه مشکلات، آموزش و پرورش در این زمینه موفق عمل کرده است.
وی آموزش و پرورش را دارای نقشی تعیینکننده در بخشهای مختلف توسعه کشور دانست و گفت: اگر بخواهیم مصرف بهینه انرژی را دنبال کنیم، باید از آموزش و پرورش شروع کنیم؛ همچنین در حوزه حفاظت از محیط زیست و فرهنگ صحیح رانندگی نیز بستر اصلی اقدامات، آموزش و پرورش است.
دانشگاه فرهنگیان؛ سرمایهگذاری برای آینده کشور
مومنی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به دانشگاه فرهنگیان گفت: باید موضوع دانشگاه فرهنگیان را جدی بگیریم؛ چراکه قرار است فرزندان ما به دست فارغالتحصیلان این دانشگاه تعلیم و تربیت شوند.
وی افزود: معلم باید از نظر معیشتی، علمی و اخلاقی در جایگاهی قرار گیرد که خودش سرمنشأ اثر و الگو باشد. دولت و وزیر آموزش و پرورش نیز اهتمام ویژهای به دانشگاه فرهنگیان دارند.
وزیر کشور تصریح کرد: هر میزان در دانشگاه فرهنگیان و مجموعه تربیت معلم سرمایهگذاری کنیم، هزینه و از دست دادن منابع نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است. این سرمایهگذاری میتواند منابع انسانی کشور را تقویت و حتی به افزایش منابع کشور منجر کند.
مومنی خاطرنشان کرد: توجه به فرهنگیان اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چراکه یک معلم میتواند در زندگی اجتماعی دانشآموز نقش قهرمان، مربی و الگو را ایفا کند.
آموزش و پرورش باید مهارت زندگی را آموزش دهد
وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش نباید صرفاً بر انتقال معلومات متمرکز باشد، گفت: در کنار فراگیری علم، باید به مهارتافزایی دانشآموزان نیز توجه شود.
وزیر کشور افزود: دانشجویان و دانشآموزان ایرانی در المپیادهای جهانی صاحب رتبه میشوند و از نظر علمی دارای معلومات بالایی هستند، اما لازم است روی مهارتهای آنان بیشتر کار شود.
مومنی ادامه داد: مهارت زندگی کردن، زندگی اجتماعی، «نه گفتن» به بدیها و «بله گفتن» به خوبیها، از جمله موضوعاتی است که باید در آموزش و پرورش بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: نباید تمام هم و غم دانشآموز صرف فراگیری معلومات شود؛ در کنار دانش، باید مهارتهایی به او آموخت که برای زندگی فردی و اجتماعی آینده خود به آن نیاز دارد.
هیچ چیز جای کلاس حضوری را نمیگیرد
وزیر کشور با اشاره به تجربه آموزش مجازی در دوران کرونا و استفاده از سامانه شاد گفت: در سال گذشته نیز به دلیل شرایط جنگی، برگزاری بخشی از کلاسهای حضوری با مشکل مواجه شد و آموزش و پرورش برای مدیریت این شرایط تلاش کرد.
مومنی با تأکید بر اهمیت آموزش حضوری اظهار کرد: هیچ چیز جای کلاس حضوری را برای دانشآموزان نمیگیرد. این شرایط کار آموزش و پرورش را سخت کرده و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا نبود دانشآموزان در کلاسها جبران شود.
وی افزود: همه باید دست به دست هم بدهیم و به وزارت آموزش و پرورش کمک کنیم. کمک به آموزش و پرورش منت نیست، بلکه وظیفه هر ایرانی و هر مسئولی است.
آموزش و پرورش؛ «قوه چهارم» کشور
مومنی با اشاره به گستردگی و جایگاه آموزش و پرورش در کشور گفت: به اعتقاد من، نظام تعلیم و تربیت کشور ظرفیت و جایگاه آن را دارد که در کنار سه قوه، به عنوان «قوه چهارم» مطرح شود.
وی افزود: آموزش و پرورش از نظر کمی نیز مجموعهای بسیار گسترده است؛ بیش از یک میلیون معلم، بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه و ۱۶.۵ میلیون دانشآموز دارد و دستکم دو برابر این تعداد نیز خانوادههای دانشآموزان هستند.
وزیر کشور تصریح کرد: این گستردگی در کنار نقش تعیینکننده آموزش و پرورش در شکلدهی به آینده کشور، نشان میدهد که باید با نگاه ویژهای به این نهاد توجه شود.
آمادگی استانداران برای حمایت از آموزش و پرورش
مومنی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها با وزارت آموزش و پرورش گفت: ما در وزارت کشور و همه استانداران، تماموکمال در خدمت وزارت آموزش و پرورش هستیم.
وی تأکید کرد: رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از آموزش و پرورش و نهضت عدالت آموزشی باید به یک حرکت جمعی تبدیل شود و همه دستگاهها و مسئولان در این مسیر وظیفه خود را انجام دهند.
در پایان این اجلاس، از استانداران سمنان، کرمانشاه، تهران، هرمزگان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مرکزی و یزد به دلیل کسب بالاترین امتیاز در تحقق شاخصهای ارزیابی آموزش و پرورش قدردانی شد.
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