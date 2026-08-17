«ایران دیجیتال» مسیر توانمندسازی نسل آینده را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر سیدستار هاشمی در رویداد «چهار میلیونی شدن ایران دیجیتال» که با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایتها و توجه وی به طرح ایران دیجیتال، گفت: اگر حمایتها و توجه رئیسجمهوری نبود، شکلگیری چنین جمعی و رقم خوردن این اتفاق مبارک امکانپذیر نبود.
وی افزود: لازم است از نظام تعلیم و تربیت کشور و همه معلمان که در مسیر توانمندسازی نسل آینده کشور نقشآفرینی میکنند، قدردانی کنم؛ چرا که بخش مهمی از آنچه امروز در ایران دیجیتال شاهد آن هستیم، نتیجه تلاش معلمان و مجموعه آموزش و پرورش است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حضور گسترده دانشآموزان در این رویداد، خطاب به آنان گفت: حضور پرشور دانشآموزان در این مراسم نشاندهنده اهمیت و جذابیت موضوع فناوری و مهارتهای دیجیتال برای نسل جدید است و این سرمایه انسانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
«ایران دیجیتال»؛ پیوند فناوری و نظام تعلیم و تربیت
هاشمی با تشریح روند شکلگیری طرح ملی «ایران دیجیتال»، تصریح کرد: رویداد امروز و طرح ملی «ایران دیجیتال»، حاصل یک تعامل همافزا، همدلانه و صمیمی میان مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
وی ادامه داد: نتیجه این همکاری، ایجاد یک پیوند عمیق میان فناوری و نظام آموزش و تعلیم و تربیت کشور است؛ پیوندی که میتواند زمینهساز تحول در شیوههای آموزش، افزایش دسترسی دانشآموزان به فرصتهای نوین یادگیری و فراهم شدن مسیرهای جدید برای شناسایی و پرورش استعدادهای نسل جدید باشد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه تحقق عدالت یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، به تأکید رهبر شهید انقلاب به پیوست عدالت در همه پروژه ها در نخستین دیدار خود با اعضای دولت اشاره کرد و افزود: این تأکید رهبر شهید برای ما یک مسیر روشن ایجاد کرد و در دو سال گذشته تلاش کردیم مفهوم عدالت را در متن مأموریتهای وزارت ارتباطات دنبال کنیم؛ بهگونهای که عدالت ارتباطی صرفاً یک شعار یا یک برنامه جانبی نباشد، بلکه در متن سیاستها و اقدامات وزارتخانه قرار گیرد.
اتصال بیش از ۳۵۰۰ روستا به شبکه ارتباطی کشور
هاشمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه ارتباطات روستایی، اظهار کرد: در چارچوب طرح خدمات عمومی اجباری یا USO، بیش از سه هزار و ۵۰۰ روستای کشور با سرمایهگذاری بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان به ارتباطات باکیفیت، شبکه ملی اطلاعات و شبکه اینترنت متصل شدهاند.
وی این اقدام را یکی از جلوههای تحقق عدالت ارتباطی دانست و گفت: این اتفاق در شرایطی رقم خورد که دولت چهاردهم در دو سال گذشته با فراز و نشیبها و شرایط دشواری مواجه بوده است، اما روند رشد و توسعه کشور متوقف بر شرایط حاکم نشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: توسعه ارتباطات و فراهم کردن دسترسی باکیفیت برای مناطق روستایی و کمتر برخوردار، بخشی از مأموریت وزارت ارتباطات در مسیر تحقق عدالت است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
عدالت آموزشی؛ مکمل عدالت ارتباطی
وی با بیان اینکه عدالت را نمیتوان صرفاً در حوزه ارتباطات تعریف کرد، گفت: در این منظومه، صرفاً تمرکز بر ارتباطات و عدالت ارتباطی کفایت نمیکند؛ چرا که اگر دسترسی به شبکه و اینترنت فراهم شود اما فرصت استفاده مؤثر و هدفمند از این ظرفیت برای آموزش و توانمندسازی وجود نداشته باشد، بخش مهمی از هدف عدالت محقق نشده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: به همین دلیل، در کنار عدالت ارتباطی باید به عدالت آموزشی توجه کنیم و «ایران دیجیتال» یکی از نمونههای مهم پیوند این دو حوزه است.
هاشمی با اشاره به مشارکت فعال بخش خصوصی در این مسیر اظهار کرد: باید از تلاشهای بخش خصوصی در این دوران قدردانی ویژه داشته باشم. بخش خصوصی در شرایط دشوار کشور، پای کار ایستاد و در کنار دستگاههای دولتی برای توسعه زیستبوم آموزش و مهارتهای دیجیتال تلاش کرد.
وی افزود: آنچه امروز در «ایران دیجیتال» شاهد آن هستیم، محصول همکاری مجموعههای مختلف است و نشان میدهد اگر ظرفیتهای دولت، آموزش و پرورش، معاونت علمی، بخش خصوصی، معلمان و دانشآموزان در کنار یکدیگر قرار گیرد، میتوان اتفاقات بزرگی را رقم زد.
«ایران دیجیتال» آغاز یک مسیر طولانی است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه چهار میلیونی شدن «ایران دیجیتال» نباید بهعنوان نقطه پایان این برنامه تلقی شود، تصریح کرد: همه ما میدانیم که این اتفاق صرفاً آغاز یک راه طولانی است.
وی ادامه داد: «ایران دیجیتال» یک شروع برای مسیری بلند است و باید همه با هم عهد کنیم که هر آنچه در توان داریم برای ادامه این مسیر پربرکت به کار بگیریم.
وی افزود: امروز چهار میلیون دانشآموز به این زیستبوم پیوستهاند، اما باید از این نقطه به سمت پوشش گستردهتر، آموزش عمیقتر و ایجاد فرصتهای واقعی برای تبدیل مهارت به محصول، نوآوری و اشتغال حرکت کنیم.
در عصر هوش مصنوعی، محدودسازی راهحل نیست
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به فناوری و اینترنت در عصر هوش مصنوعی گفت: امروز در کشور یک نگاه وجود دارد که تصور میکند با محدودسازی و مسدودسازی میتوان فضای فناوری را مدیریت کرد؛ در مقابل، نگاه دیگری وجود دارد که معتقد است باید از این ظرفیت عظیم بهصورت مؤثر استفاده کرد.
وی افزود: نگاه دوم، نگاه فرصتمحور به فناوری و اینترنت است و دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهوری نیز بهصورت ویژه این نگاه فرصتمحور را دنبال میکنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در شرایطی که هوش مصنوعی با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه است و بخش قابل توجهی از مناسبات علمی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی جهان را تحت تأثیر قرار داده، باید بتوانیم از ظرفیتهای فناوری برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.
هاشمی با اشاره به استقبال دانشآموزان حاضر در مراسم از رویکرد فرصتمحور نسبت به اینترنت و دسترسی جهانی، گفت: این استقبال گسترده نشان میدهد نسل جدید کشور، فناوری و اینترنت را بهعنوان یک فرصت برای یادگیری، ارتباط، خلاقیت و پیشرفت میبیند.
وی تأکید کرد: این پیام باید شنیده شود و سیاستگذاری در حوزه فناوری نیز باید متناسب با واقعیتهای دنیای امروز و نیازهای نسل جدید انجام شود.
نوجوانان و جوانان؛ گنجینه فکری کشور
وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه انسانی کشور، اظهار کرد: ما در کشور ظرفیت بسیار بزرگی از نیروی انسانی جوان، نوجوان و نخبه داریم و باید قدر این ظرفیت را بدانیم.
وی افزود: شاید معادن و منابع طبیعی برای کشور مهم باشند، اما در دنیای امروز که عصر علم، فناوری و اقتصاد دیجیتال است، ظرفیتهای فکری و توانمندسازی نیروی انسانی اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است.
هاشمی تصریح کرد: گنجینهای که در ذهن و فکر نوجوانان و جوانان کشور وجود دارد، یکی از بزرگترین سرمایههای ایران است و باید برای شناسایی، پرورش و شکوفایی این استعدادها برنامهریزی کنیم.
وی ادامه داد: «ایران دیجیتال» میتواند یکی از بسترهای اصلی برای شناسایی استعدادها، آموزش مهارتهای مورد نیاز اقتصاد دیجیتال و ایجاد فرصت برای بروز خلاقیت و نوآوری در میان نسل جدید باشد.
درخشش ایران دیجیتال در عرصه بینالمللی
هاشمی با اشاره به دستاوردهای «ایران دیجیتال» گفت: بخشی از افتخاراتی که دانشآموزان کشور در سالهای اخیر به دست آوردهاند، فقط در داخل کشور نبوده و ایران دیجیتال در عرصه بینالمللی نیز درخشیده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: موفقیتهای «ایران دیجیتال» نشاندهنده درست بودن نگاه حاکم بر این برنامه و اهمیت سرمایهگذاری بر روی نسل جدید است.
تقدیر از دانشآموزان و تأکید بر تداوم مسیر
وی گفت: مسیر توانمندسازی نسل جدید، توسعه عدالت آموزشی و استفاده از فناوریهای نوین، مسیری طولانی است و موفقیت در آن نیازمند استمرار همکاری همه بخشها و استفاده از تمام ظرفیتهای کشور است.
هاشمی همچنین از رئیسجمهوری خواست از دانشآموزان حاضر در این رویداد بهعنوان نمایندگان نسل جدید فناوری کشور تقدیر شود.
در پایان این رویداد، دانشآموزان و فعالان طرح ملی «ایران دیجیتال» با ارائه دیدگاههای خود درباره فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، بخشی از ظرفیت نسل جدید کشور در مواجهه با تحولات فناورانه را به نمایش گذاشتند.
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