شهریار وقفی‌پور نویسنده و مترجم آثار ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتابهای جدیدی که در دست انتشار دارد گفت: چند کتاب ترجمه‌ای دست انتشارات هرمس دارم که برای دریافت مجوز به ارشاد داده شده است. یکی از این کتابها مجموعه مقالات والتر بنیامین در مورد کافکا و پروست است. این مقالات از بین مقالات ادبی کتاب "اشراقها"ی بنیامین انتخاب شده است.

وی ادامه داد: همچنین سه کتاب در ژانر جاسوسی از اریک امبلر نویسنده انگلیسی با نامهای "تابوتی برای دمیتریوس"، "در محاصره" و "سفر به انتهای ترس" ترجمه کرده‌ام. اریک امبلر از نویسندگان شاخص ژانر جاسوسی و کارآگاهی است و می‌توان گفت نخستین کسی است که این ژانر را وارد ادبیات جدی کرده است.

این مترجم درباره ترجمه‌های دیگری که در انتشارات هرمس دارد، توضیح داد: "مگره و صد چوبه‌دار" و "مگره و مرد تنها" دو اثر از ژرژ سیمون است که ترجمه آنها را به پایان رسانده‌ام و این کتابها نیز در انتظار دریافت مجوز است. این دو کتاب هم مانند غالب کارهای سیمون در ژانر پلیسی‌اند.

نویسنده رمان "کتاب اعتیاد" افزود: "ابلیسی که خرمگس را قاتل کرد" نیز اثری از جان فرانکلین باردین است که این اثر هم رمانی پلیسی و روانکاوانه است. این نویسنده آمریکایی که بیشتر آثارش را در ژانر پلیسی نوشته، تحت تاثیر ادگار آلن پو بوده است.

وقفی‌پور با اشاره به اینکه تعدادی از آثار ترجمه‌ای و تالیفی‌اش در دست انتشارات چشمه است، گفت: سه رمان به نامهای "یک دیو، دو بطری، سه پیغام"، "درجه صفر کشتار" و " گاوها و هتل‌ها" نوشته‌ام که هر کدام حدود 200 صفحه است و نشر چشمه آنها را برای دریافت مجوز به ارشاد داده است.

وی اضافه کرد: همچنین دو مجموعه مقاله یکی با موضوع روانکاوی از فروید، ژیژک و دیگران و کتاب دیگر مجموعه مقالاتی با موضوع "شر" از ژرژ باتای و دیگران ترجمه کرده‌ام که ناشر آنها نیز چشمه است. همچنین یک مجموعه داستان پلیسی به نام "معمای کلاه‌فروش" را برای این ناشر ترجمه کرده‌ام که در آن داستانهایی از سیمون، امبلر، دوروتی سایرز و دیگران آمده است.

نویسنده "دَه مرده" در ادامه صحبتهایش به کتابهایی که برای نشر مروارید ترجمه کرده است، اشاره کرد و گفت: دو کتاب یکی مجموعه مقالاتی درباره جامعه‌شناسی هنر از آدورنو و پی یر ماشه و دیگران و همچنین رساله‌ای ادبی به نام "پس از بابل" که تالیف خودم است، مجوز نشر گرفته و به زودی توسط این ناشر به چاپ می‌رسد.

این مترجم در پایان بیان کرد: یک رمان هم از ژوزه ساراماگو به نام "در ستایش مرگ" را برای نشر مروارید ترجمه کرده‌ام که اخیراً آن را تحویل ناشر داده‌ام.