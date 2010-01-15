180 طرح عمران شهری در شمال تهران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد احمدی بافنده با اعلام این خبر افزود: امسال روند اجرایی طرح های شهری با سرعت بیشتری در منطقه پی گیری شده و سعی می کنیم ساماندهی محلات، افزایش کیفیت پروژه های اجرایی در سطح محلی، منطقه ای و فرامنطقه ای، نظارت بر عملکرد پیمانکاران، سیاستگذاری متمرکز و . . . در نظر گرفته شود.

شهردار منطقه یک اظهار کرد: طرح های اجراشده شامل 44 پروژه عمرانی با هزینه ای بالغ بر 462 میلیارد ریال است که شامل طرح های احداث خیابانهای جدید و تکمیل بزرگراه ها، پخش 90 هزار تن آسفالت در 700 هزار مترمربع از معابر، پیاده روسازی در محورهای بزرگراه چمران، مدرس و خیابان های سطح منطقه، نهرسازی، دیوارسنگی، احداث مجموعه های فرهنگی، ورزشی، اسکان های کارگری، ابنیه و . . . بوده است.

وی پروژه های شهری اجراشده را 54 طرح اعلام کرد و گفت: پروژه های اجرا شده در بخشهای توسعه فضاهای سبز، احداث 22 بوستان، احداث شبکه آبیاری آب خام،11 میدان میوه و تره بار، ساماندهی 60 هزار پلاک واحدهای مسکونی، زیباسازی منظرشهری، نصب 16 تندیس، نورپردازی 18 نقطه از منطقه و . . . است.

به گفته مهندس احمدی بافنده 70 طرح ترافیکی با هدف ساماندهی شبکه معابر و روان سازی ترافیک شهری در منطقه اجرا شده که می توان به طرح های اصلاح هندسی، دوربرگردان ها، ساماندهی تقاطع ها، رفیوژها، بهینه سازی تردد معلولین در 30 نقطه، نصب 184 پل هم سطح معابر، چراغ های راهنمایی و رانندگی، بشکه های ایمنی، تابلوهای انتظامی و خطرنما و. . . اشاره کرد.

وی طرح های اجتماعی و فرهنگی اجراشده را در توسعه سرانه های خدماتی به شهروندان بسیار مؤثر دانست و افزود: مجموعه های فرهنگی - ورزشی احداث شده با همکاری معاونت های عمرانی، اجتماعی، ترافیکی و شهری انجام شده که احداث مجموعه فرهنگی شهربانو، مجموعه ورزشی الغدیر، سوهانک، نیاوران، سراهای محله، خانه های سلامت و . . . از آن گروه است.