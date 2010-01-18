وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی ایران نامشخص است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان محمدعلی قضاوی ظهر دوشنبه در سمینار علمی چالش ها و راهکارهای نوین در صنعت کشاورزی افزود: متأسفانه هیچ فعالیتی مبنی بر تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته و آمار دقیقی نیز از وضعیت ماشین آلات کشاورزی ایران دردست نیست.

وی این امر را از مشکلات کشاورزی ایران دانست و اظهار داشت: در کشوری چون آمریکا این وضعیت بسیار شفاف و روشن است و با اجرای مکانیزاسیون بر اساس تحقیق، این کشور به پیشرفتهای بسیار قابل توجهی در این عرصه دست یافته است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه مهمترین معضل کشاورزی در ایران را کاهش توان مالی واحدهای تولیدی، بالا رفتن بی رویه قیمت مواد اولیه و دستمزدها، افزایش هزینه های آشکار و پنهان، ورود بی رویه ماشین آلات کشاورزی مشابه و مطالبه مالیات بسیار سنگین دانست.

حمایت نکردن دولت از واحدهای تولیدی در طرح مقابله با خشکسالی

قضاوی همچنین دراین خصوص به پایین آمدن قدرت خرید کشاورزان، بی اعتبار شدن چک ها، سخت تر شدن شرایط پرداخت تسهیلات بانکی، خشکسالی های چند سال اخیر و عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی در قالب طرح مقابله با بحران خشکسالی نیز اشاره کرد.

وی سوق یافتن بخش کشاورزی به کشاورزی حفاظتی شامل بهینه سازی استفاده از منابع طبیعی سالم و حفاظت شده را از راهکارهای حل این مشکلات دانست و بیان کرد: از سوی دیگر به اصلاح خاک، دارا بودن ماشین آلات سبکتر، استفاده کمتر از ماشین آلات کشاورزی و کاهش هزینه ها نیاز است که این عوامل نقش مهمی در ارتقای سطح اقتصاد کشاورزی خواهند داشت.