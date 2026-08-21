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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

حملات مرگبار ارتش یمن با پهپاد «رجوم» به مواضع مزدوران سعودی+ فیلم

حملات مرگبار ارتش یمن با پهپاد «رجوم» به مواضع مزدوران سعودی+ فیلم

نیروهای مسلح یمن تصاویری از حملات دقیق پهپادی یمن به تجمع‌ها و تجهیزات متعلق به مزدوران سعودی در مأرب و منطقه ساحل غربی پخش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره،‌ مرکز اطلاع رسانی جنگی نیروهای مسلح یمن تصاویر ویژه‌ای از هدف قرار دادن تجمعات و خودروهای زرهی دشمن سعودی با پهپاد «رجوم» در استان مأرب و منطقه ساحل غربی یمن منتشر کرد.



 

حملات مرگبار ارتش یمن با پهپاد «رجوم» به مواضع مزدوران سعودی+ فیلم

حملات مرگبار ارتش یمن با پهپاد «رجوم» به مواضع مزدوران سعودی+ فیلم

کد مطلب 6923129

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    نظرات

    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
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      زنده بادانصارالله زنده بادمحورمقاومت

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