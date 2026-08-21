حملات مرگبار ارتش یمن با پهپاد «رجوم» به مواضع مزدوران سعودی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مرکز اطلاع رسانی جنگی نیروهای مسلح یمن تصاویر ویژهای از هدف قرار دادن تجمعات و خودروهای زرهی دشمن سعودی با پهپاد «رجوم» در استان مأرب و منطقه ساحل غربی یمن منتشر کرد.
نیروهای مسلح یمن تصاویری از حملات دقیق پهپادی یمن به تجمعها و تجهیزات متعلق به مزدوران سعودی در مأرب و منطقه ساحل غربی پخش کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مرکز اطلاع رسانی جنگی نیروهای مسلح یمن تصاویر ویژهای از هدف قرار دادن تجمعات و خودروهای زرهی دشمن سعودی با پهپاد «رجوم» در استان مأرب و منطقه ساحل غربی یمن منتشر کرد.
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