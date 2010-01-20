کشف سه میلیون نخ سیگار قاچاق از یک انبار در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد دادستانی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان در پی کسب اطلاع مبنی بر اینکه چند نفر تبعه افغانستان به صورت غیر قانونی به وسیله قایق‌های تندرو از قشم به بندرعباس سیگار قاچاق می‌کنند موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قراردادند.

وی افزود: عوامل اداره اطلاعات پلیس امنیت عمومی با انجام یکسری کار اطلاعاتی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی انبار و محل نگهداری کالاهای قاچاق را در بندرعباس شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس اطلاعات امنیت عمومی هرمزگان بیان کرد: ماموران در بازرسی از انبار و محل دپوی کالای قاچاق سه میلیون و 100هزار و 220 نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و در این رابطه چهار نفر از عوامل قاچاق سیگار تبعه افغانستان را دستگیر کردند.

دادستانی افزود: در این رابطه یکدستگاه خودرو وانت پیکان توقیف، چهار دستگاه گوشی تلفن همراه و مبلغ 15 میلیون و 712 هزار و 850 ریال وجه نقد و دو فقره چک به مبلغ 717 هزار ریال از متهمین کشف و ضبط شد.

